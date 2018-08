Wie Konami meldete ist die zweite Demo zu ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS (Orange Case) ab sofort im PlayStation Store verfügbar. Die Steam-Version soll in Kürze folgen.

In der ORANGE CASE-Demo erlebt der Spieler neue, spannende Gameplay-Passagen, die über die Inhalte der vorherigen Demo hinausgehen. In der neuen Demo, welche die erste Demo ersetzt, lässt sich im Cockpit des Jehuty rasante Roboter-Action in vollem 4K und Third-Person-VR erleben.

ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS erscheint hierzulande am 6. September für PlayStation 4, PlayStation VR und PC via Steam.