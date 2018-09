Konami hat mit Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood exklusiv für die PS4 aufpoliert.

Das Bundle wird am 26. Oktober zum Preis von 19,99€ erhältlich sein und ist bereits heute vorbestellbar. Damit erscheint es pünktlich zum Beginn der neuen Castlevania Netflix Staffel.

Zu den Upgrades des Remaster gehören Upscaling auf 4K Auflösung, PSN Trophäen, verschiedene Renderingoptionen, hochauflösende Hintergrundbilder und die Einbindung der DualShock-Funktionen, wie Rumble und Lautsprecher.

Für alle, die nicht mit den beiden Spielen vertraut sind, kurz zusammengefasst:

In Castlevania: Rondo of Blood geht ihr als Richter Belmont auf die Jagd nach Dracula, um eure geliebte Annette zu befreien. Bewaffnet mit der ikonischen heiligen Peitsche, ein Markenzeichen der Castlevania-Reihe.

Castlevania: Symphony of the Night spielt mehrere Jahre nach Rondo of Blood. Hierbei spielt ihr Alucard, Draculas Sohn, der Erwacht, da Draculas Schloss nach dem Verschwinden Richters wieder erscheint.