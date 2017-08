Games PC-Games Playstation Xbox Zu Metal Gear Survive (schon verdrängt?) wurden neue Screenshots veröffentlicht 23/08/2017 @ 08:00

Hast du es schon vergessen – oder gar verdrängt? Metal Gear Survive: Der Co-Op-Zombie-Horde-Action-Titel der weltberühmten Spielereihe. Konami veröffentlichte dazu nun weitere Screenshots.

Aber das ist nicht alles! So verrät uns Konami das man auch Basen im Spiel bauen kann – quasi ein Base-Camp in der Zombie-Apokalypse. „Gesammeltes“ kann man auch dort lagern und muss nicht alles im übergroßen Rucksack mitschleppen.

Vom Umfang her soll das Game – zumindest laut Entwickler – umfangreicher werden als Metal Gear 5: The Phantom Pain und nächstes Jahr für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

