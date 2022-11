Zombie Apokalypse im Mittelalter? Blight: Survival

Also wenn mir jemand die Worte “Neues Game” und “Zombie Apokalypse” im selben Satz sagt, rolle ich mittlerweile mit den Augen. Da für mich dieses Genre bereits so ausgelutscht ist. Ich kann es nicht mehr sehen. Denn die Spiele sind eigentlich immer im selben Setting. Eine dystopische Zukunft oder unsere aktuelle Zeit aber die Welt ist von den Zombies gezeichnet. Und dann kommt da Blight: Survival überraschend mit einem Gameplay Trailer um die Ecke und liefert mir Zombies im Mittelalter. Ich bin ganz Ohr.

Blight: Survival – Gameplay Trailer sieht genial aus

Dieses Gameplay Video sieht einfach wirklich genial aus. Ich hatte mehr als nur die Nase voll von dieser Sorte Games. An dieser Stelle muss ich allerdings auch die Kontroverse Meinung in den Raum stellen, dass ich The Last of Us nie fertig gespielt hatte, weil es mich nicht catchen konnte. Ebenso war Days Gone schnell wieder gelöscht. Und Dying Light 2 hat mich nicht mitreißen können mich länger durch diese Stadt zu bewegen und von Dächern zu springen. Aber dieser Trailer trifft bei mir so viele Nerven wie keines dieser anderen Spiele.

Obwohl die gezeigten Mechaniken und auch der “Flow” des Spiels mich doch sehr an die oben genannten Games erinnert. Die Tatsache dass man hier in Rüstung und mit einem Schwert auf Zombies trifft, ist einfach mindblowing für mich. Das ist echt mal ein Zombie Spiel welches heraussticht. Wenn Blight: Survival wirklich abliefern kann, was dieser Gameplay Trailer verspricht. Dann wird das echt ein Zombie Survival Game dass an der Außenbahn alles überholt, was derzeit auf dem Markt ist.

Als PlayStation Spieler schmerzt es mich zu sagen, dass das Spiel bisher nur für den PC angekündigt wurde. Allerdings wenn es den Erfolg haben sollte den ich in dem Potenzial sehe, wäre ein Port in der Zukunft doch genial. Derzeit gibt es allerdings selbst für die PC Version noch kein genaues Release Datum.