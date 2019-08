Nintendo hatte versprochen, dass sie in der Gamescom-Woche für viele ihrer kommenden Spiele neues Gameplay-Filmmaterial zeigen werden, und genau das haben sie in den letzten Tagen auch getan. Nachdem sie neben einem kurzen neuen Gameplay-Video für Pokemon Sword and Shield auch Stücke aus Astral Chain und Luigi’s Mansion 3 gezeigt haben, haben sie jetzt eine halbe Stunde lang neues Gameplay aus dem kommenden Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening veröffentlicht.

Das Spiel sieht weiterhin fantastisch aus, und sein einzigartiger Kunststil ist wirklich auffällig und sieht in der Bewegung ausgezeichnet aus, insbesondere aufgrund seines verwischenden Effekts von entfernten Hintergrundobjekten. Das Filmmaterial zeigt einige Erkundungen, Kämpfe und einen Miniboss-Kampf und zeigt die Erstellung eines gesamten Dungeons im Dungeon-Making-Chamber-Dungeon des Spiels.

Zelda: Link’s Awakening wird am 20. September 2019 für Nintendo Switch veröffentlicht. Bleibt bei uns um mehr darüber zu erfahren!