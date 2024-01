Zack’s Rolle in Final Fantasy 7 Rebirth wird wichtig sein

Die Frage nach der Rolle von Zack Fair in Final Fantasy 7 Rebirth beschäftigt die Fans seit geraumer Zeit. Es steht schon länger fest, dass er im kommenden Sequel eine bedeutende Rolle spielen wird. Das Ende von Final Fantasy 7 Remake deutet jedoch darauf hin, dass er möglicherweise dem Tod entkommen ist, den er in der Originalgeschichte erlitten hat. Dadurch ergeben sich zahlreiche Theorien darüber, wie die Remake-Trilogie von der ursprünglichen Handlung abweicht.

Obwohl viele Details über die Beteiligung des Charakters nach wie vor ein Geheimnis sind, hat sich der Regisseur von Final Fantasy 7 Rebirth, Naoki Hamaguchi, erneut zur Größe der Rolle von Zack in der Fortsetzung geäußert. In einem aktuellen Interview mit Game Informer betonte Hamaguchi die Bedeutung des Charakters und erklärte, dass seine unerwartete Rolle in Rebirth den Spielern helfen werde, ihr Verständnis für die Welt von Final Fantasy 7 zu vertiefen. Laut Hamaguchi sind sowohl Zack als auch die “Whispers”, die ebenfalls zurückkehren werden, “gleichermaßen immens wichtig” für die Handlung der Remake-Trilogie.

“Durch ihn werden die Spieler mehr von der Weltanschauung von Final Fantasy 7 erleben und verstehen können und es wird ihr Verständnis für die Welt von Final Fantasy 7 vertiefen”, sagte er. “Wir haben den Charakter Zack benutzt, um die kombinierte Sichtweise der ursprünglichen Schöpfern darzustellen, wie die Welt von Final Fantasy 7 entstanden ist und welche Richtlinien und Regeln für die Welt gelten. Dies wird durchZack dargestellt werden. Genauso wie die Whispers in der Geschichte ist Zack ein ebenso wichtiger, entscheidender, zentraler Charakter, von dem ich glaube, dass die Fans ihn in Rebirth lieben werden.”

In Bezug auf die fortschreitende Abweichung der Remake-Trilogie von der Originalgeschichte haben die Entwickler von Final Fantasy 7 Rebirth kürzlich auch betont, wie das Spiel selbst langjährige Fans mit einer entscheidenden Szene überraschen wird.

Darüber hinaus haben die Entwickler in letzter Zeit auch über die erweiterte Rolle von Sephiroth in Rebirth und die vielfältigen Inhalte auf der umfangreichen Weltkarte des Spiels gesprochen.

Final Fantasy 7 Rebirth wird am 29. Februar für die PS5 veröffentlicht.