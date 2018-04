NIS America kündigt an, dass Adols schicksalhaftes Abenteuer auf der Isle of Seiren nächste Woche am Montag, den 16. April 2018, für PC starten wird.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA für PC enthält den Inhalt des PlayStation 4-Titels (einschließlich des aktualisierten Textes) und wird sowohl über Steam als auch über GOG.com verfügbar sein. Wer jetzt noch vorbestellt, erhält zusätzliche kostenlose Inhalte.

• Adols Adventure Essentials DLC

(einschließlich der Kostüme “Silver Armor” und “Adventurer’s Clothes”)

• Digitales Mini-Artbook

• Digitaler Soundtrack-Sampler

• Laxias „Eternian Scholar“ -Kostüm

Am 29. Juni wird auch die Nintendo Switch Version von Ys VIII: Lacrimosa of DANA auf den Markt kommen.

Features

Eine epische Geschichte – In dem neuesten Abenteuer der Ys-Serie muss Adol die verfluchte Insel erkunden und ihre Mysterien aufdecken.

– In dem neuesten Abenteuer der Ys-Serie muss Adol die verfluchte Insel erkunden und ihre Mysterien aufdecken. Party On – Während der blitzschnellen Kämpfe gegen die gefährlichen Monster sind die spielbaren Charaktere on-the-fly wechselbar.

– Während der blitzschnellen Kämpfe gegen die gefährlichen Monster sind die spielbaren Charaktere on-the-fly wechselbar. Die andere Seite – Das Geheimnis rund um die blauhaarige Dana kann durch die einzigartigen Gameplay-Segmente entschlüsselt werden.

– Das Geheimnis rund um die blauhaarige Dana kann durch die einzigartigen Gameplay-Segmente entschlüsselt werden. Es bedarf eines ganzen Dorfes – Gerettete Schiffbrüchige können in das Dorf gebracht werden, wo sie dem Spieler mit wertvollen Diensten zur Seite stehen werden.

