Share on Facebook

Das Rating-Board ESRB hat Yakuza Kiwami 2 vor kurzem als „M“ bewertet, was den bisher exklusiven PlayStation 4-Exklusivtitel enthüllt, der wahrscheinlich bald für Windows PC (Steam) verfügbar sein wird.

Das Remake von Yakuza 2 aus dem Jahr 2006, Yakuza Kiwami 2, das die Geschichte von Kazuma Kiryu fortsetzt, wurde 2017 in Japan veröffentlicht und im August letzten Jahres weltweit eingeführt.

Während es kein Freigabefenster bestätigt, schreibt die ESRB-Rating (via PCGamer) seine M-Bewertung aufgrund der durch das Spiel festgelegten Spezialangriffe. Dazu zählen zum Beispiel Köpfe in Wände schlagen, Gegner mit einem Messer stechen, Nägel und Zähne abreißen. Und natürlich die Tatsache das Kämpfe begleitet von Schmerzensschreien, großen Blutspritzer-Effekten und Nahkamerawinkeln sind.

Die Zusammenfassung hebt auch die Tatsache hervor, dass „Kazuma auch alkoholische Getränke in verschiedenen Bars bestellen und trinken kann“ und dass „Spieler für das Trinken in Form von Erfahrungspunkten belohnt werden; ein Statussymbol gibt den Grad der Vergiftung des Charakters an, während seine Bewegung schwerer zu kontrollieren ist“.

Der erste Yakuza Kiwami kam erst letzten Monat zu für Steam, komplett mit neuen Funktionen wie ungenutzten Frameraten und 4K-Unterstützung auf dem PC.