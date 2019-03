Wie die aktuelle Famitsu berichtet wird Yakuza 5, erstmals 2012 für PlayStation 3 veröffentlicht, am 20. Juni in verbesserter Form für PlayStation 4 erscheinen. Neben Kazuma Kiryu wird es noch vier weitere Protagonisten geben, mit denen man Tokio, Osaka, Hakata, Nagoya und Sapporo erkundet. Zudem kommt eine verbesserte Auflösung und Bildrate.

Weitere Neuheiten sind ein verbessertes Kampfsystem, das den nahtlosen Wechsel zwischen den Modis Adventure und Combat ermöglicht. Die Nachtclubs wurden ebenfalls verbessert und es gibt mehr als 30 (!) Minispiele. Desweiteren gibt es neue Dialoge und eine Weiterentwicklung der Geschichte der Charaktere.

Die traurige Nachricht an der Geschichte: Yakuza 5 erscheint nicht im Westen! Mal sehen ob hier das letzte Wort gesprochen ist.

Die Yakuza-Serie war bisher in Europa und den USA, auch trotz englischer Sprachausgabe und Untertiteln in der jeweiligen Landessprache, nicht besonders erfolgreich in puncto Absatzzahlen.