Xbox wird Gaming-Partner der englischen Fußball-Nationalmannschaften

Xbox wird offizieller Gaming Partner von The FA. - via Pressemitteilung

Xbox hat sich mit The Football Association zu einer “Grassroots-Gaming-Kampagne” verpflichtet, die aufregende Erlebnisse für Fußball- und Gaming-Fans im ganzen Land schafft.

Xbox und The FA haben eine gemeinsame Vision von Inklusivität im Spiel. Xbox setzt sich seit langem dafür ein, dass Gaming für alle integrativ, zugänglich und sicher ist, während der FA sich weiterhin dafür einsetzt, dass alle Fußballspieler in England unabhängig von Geschlecht, Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, Fähigkeiten, Glauben oder Alter ein großartiges Erlebnis haben. Die Partnerschaft wurde mit der Botschaft „When Everybody Plays, We All Win“ ins Leben gerufen.

Advertisment

„Wir bei Xbox streben danach, Barrieren zu beseitigen und Menschen zu ermöglichen, die Freude am Spiel zu erleben: Millionen von Menschen auf der ganzen Welt finden Gemeinsamkeiten und verbinden sich durch das Spielen, wie sie es beim Fußball tun“, sagte Marcos Waltenberg, Director of Global Xbox Partnerships. „In The FA sehen wir eine großartige Organisation, die den gleichen Antrieb und den gleichen Ehrgeiz hat, Menschen zu stärken wie wir es bei Xbox tun. Durch unsere Partnerschaft wollen wir den englischen Fußballmannschaften weiteren Wert verleihen und die Träume von Spielern und Fans überall vorantreiben.“

Kathryn Swarbrick, Commercial and Marketing Director von The FA, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Xbox, einer Marke, die den Werten von The FA entspricht. Gaming wird von Fans auf der ganzen Welt geliebt und angenommen, und wir sehen diese Partnerschaft als Gelegenheit, diese Beziehung für alle, die mit dem englischen Fußball verbunden sind, auf die nächste Stufe zu heben. Wenn jeder spielt, gewinnen wir alle’ ist eine Botschaft, die wahr ist, was wir bei The FA erreichen wollen, und wir hoffen, dass unsere inspirierenden Nationalmannschaften der Xbox einen großen Nutzen bringen können. Als gemeinnützige Organisation sind kommerzielle Partnerschaften von entscheidender Bedeutung, damit wir weiterhin Millionen in alle Ebenen des Spiels investieren können, daher danken wir Xbox für diese Unterstützung.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Details sollen in Kürze genannt werden.