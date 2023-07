Xbox-Urgestein Larry “Major Nelson” Hryb verlässt Microsoft

Major Nelson verlässt Xbox nach 20 Jahren: Ein Abschied mit großen Fußstapfen!

Larry Hryb, auch bekannt als “Major Nelson”, verabschiedet sich von Xbox, um an seinem nächsten Karrierekapitel zu arbeiten.

Nach 20 Jahren bei dem Unternehmen kündigte Hryb über seinen Twitter-Account an, dass er Xbox verlässt. Er bedankt sich bei seinen Fans weltweit und den Xbox-Teammitgliedern, mit denen er zusammengearbeitet hat. Hryb zeigt sich begeistert von der Zukunft der Xbox und freut sich darauf, die Entwicklung mitzuverfolgen. Was den Xbox-Podcast betrifft, den Hryb mit anderen moderiert, wird er diesen Sommer eine kurze Pause einlegen und in einem neuen Format zurückkehren.

“Nach 20 unglaublichen Jahren habe ich beschlossen, einen Schritt zurückzutreten und am nächsten Kapitel meiner Karriere zu arbeiten. Während ich mir einen Moment Zeit nehme und über alles nachdenke, was wir gemeinsam erreicht haben, möchte ich den Millionen Spielern auf der ganzen Welt danken, die mich in ihr Leben einbezogen haben”, so Major Nelson über Twitter.

“Major Nelson” ist kein Teil von Xbox mehr

In einem separaten Tweet erklärt Hryb, dass er nun etwas Zeit mit seiner Familie verbringen und eine wohlverdiente Auszeit genießen möchte. Es ist noch unklar, ob er eine neue Rolle an anderer Stelle übernimmt oder wo er landen wird. Dennoch bedeutet der Abschied von einer so beliebten Persönlichkeit einen spürbaren Verlust für Xbox, da viele von uns Hryb entweder kennen oder mit ihm in den letzten zwei Jahrzehnten aufgewachsen sind.

Major Nelson war vor allem für seinen Blog, seinen Podcast und seine Präsenz in den sozialen Medien bekannt, wo er regelmäßig Neuigkeiten, Updates und Einblicke rund um Xbox und die Videospielbranche teilte. Er ist eine vertraute Stimme und eine beliebte Figur unter den Xbox-Fans, da er eng mit der Community interagiert und eine wichtige Rolle bei der Kommunikation zwischen Xbox und den Spielern darstellt.

Hyrb verlässt Xbox zu einer spannenden Zeit. Immerhin hat die FTC gegen Microsoft den Gerichtsstreit verloren und alles deutet darauf, dass mit 18. Juli Activision-Blizzard einen neuen Eigentümer haben wird. Jetzt steht nur noch die britische CMA im Weg, die auf Ende August vertagt hat.