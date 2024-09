Xbox Tokyo Game Show 2024 angekündigt

Xbox-Fans sollten sich den 26. September dick im Kalender anstreichen. An diesem Tag findet der Xbox Tokyo Game Show Broadcast wieder statt, wie Microsoft heute bestätigt hat. Das vollständige Programm des Livestreams wird noch nicht bekannt gegeben. Microsoft hat jedoch bereits einige der Xbox-Studios genannt, die an der kommenden Veranstaltung teilnehmen werden. Das Event findet vom 26. bis 29. September statt. Obwohl Microsoft seit langem auf die eine oder andere Weise an der japanischen Messe teilnimmt, wurden in der ersten Liste der diesjährigen Aussteller keine Xbox-Studios erwähnt. Dies führte zu Spekulationen, dass Xbox die TGS 2024 auslassen könnte.

Das Unternehmen hat nun bestätigt, dass dies nicht der Fall sein wird. Es hat eine weitere Übertragung der Xbox TGS für den 26. September angekündigt. Der Livestream soll um 12:00 Uhr österreichischer Zeit beginnen, also zwei Stunden nach Schließung des Messegeländes am ersten Tag. Xbox hat noch keine Pläne, auf der Tokyo Game Show 2024 auszustellen. Dies ist jedoch normal, da das Unternehmen schon seit Jahren nicht mehr auf der Messe vertreten war. Was die Fans vom Livestream selbst erwarten können, ist, dass Microsoft angekündigt hat, dass die Veranstaltung kommende Projekte aller seiner großen Spieleentwickler vorstellen wird.

Xbox-Showcase im Rahmen der Tokyo Game Show 2024

Zu den besagten Entwicklern des Unternehmens gehören beispielsweise die Xbox Game Studios, Activision Blizzard und Bethesda. Die Übertragung wird auch einige unveröffentlichte Titel zeigen, die von Studio-Partnern in ganz Asien entwickelt werden. Dieser Drittanbieter-Teil der Show wird auch die Ankündigung neuer Game-Pass-Veröffentlichungen beinhalten, bestätigte Microsoft im Vorfeld. Die Präsentation am 26. September wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Tokyo Game Show übertragen. Die Veranstaltung wird auch auf zahlreichen Xbox Social Channels übertragen, unter anderem in Englisch, Japanisch, Koreanisch, vereinfachtem und traditionellem Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und mexikanischem Spanisch.

Hörgeschädigte Zuschauer können spezielle Sendungen mit Dolmetschern für die amerikanische, australische und japanische Gebärdensprache verfolgen. Die vollständige Liste der Social-Media-Kanäle, die den Xbox TGS 2024 Livestream übertragen, wird in der Woche der Messe veröffentlicht. Dies ist frühestens am 23. September der Fall. Die Veranstaltung selbst findet nur vier Tage vor der Veröffentlichung der Starfield-Erweiterung Shattered Space, welche mehr als 50 neue Orte bringen wird, statt. Es ist daher wahrscheinlich, dass es entweder einen weiteren Ausblick auf den kommenden DLC geben wird oder vielleicht einen Hinweis auf Bethesdas weitere Pläne für das Sci-Fi-Rollenspiel. Was das Angebot von Drittanbietern betrifft, so wird wahrscheinlich Sega an der Präsentation teilnehmen. Die Beziehung zwischen Sega und Microsoft hat sich in den letzten Jahren vertieft.

Was ist die TGS?

Die Tokyo Game Show (TGS) ist eine der weltweit größten Messen für Video- und Computerspiele. Sie findet seit 1996 jährlich in Chiba, Japan, auf dem Gelände der Makuhari Messe statt1. Die Messe zieht zahlreiche Aussteller und Besucher aus der ganzen Welt an und bietet eine Plattform für die Präsentation neuer Spiele, Technologien und Trends in der Gaming-Branche.