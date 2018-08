Es gab eine Zeit, da war der Xbox-Teil von Microsoft wie eine „Garagenband“, so Phil Spencer in einem Interview.

In letzter Zeit hat sich dieses Bild geändert. Die Xbox-Division von Microsoft wird vom aktuellen CEO Satya Nadella mit großer Bedeutung unterstützt. Phil Spencer und sein Team haben mehr an Bedeutung gewonnen, nachdem man auf der E3 2018 verkünden konnte, dass man neue First-Party-Entwickler gewinnen konnte. Das war anfangs nicht so. Man durfte solange weitermachen, wenn man nicht „zu viel Mühe machte“ und sich selbst erhalten konnte.

„Und jetzt sind wir mehr in den Mainstream gerückt“, so Phil Spencer.

Offensichtlich hat Microsoft große Pläne für die Zukunft und auch in Dienste wie den „Xbox Game Pass“ investiert, was sie auch in der nächsten Xbox-Generation fortsetzen werden. Genauso wie die Möglichkeit auf der neuesten Konsole Xbox-Games von früher zu zocken. Das Games-Portfolio ist damit übermächtig.

Quelle: CNET