Xbox Series X & PlayStation 5: CPU’s sind mindestens 3-4 Mal leistungsstärker als jene der PS4

Xbox vs. PlayStation

Nachdem Microsoft im Dezember die Xbox Series X gezeigt und Sony uns diese Woche ein Logo von der PlayStation 5 vorgestellt hat, stellen sich viele Menschen Fragen über die technischen Daten der beiden High-End-Konsolen.

Obwohl noch nicht alles über die Konsolen der nächsten Generation bekannt ist, wurden einige Dinge bereits bestätigt – und die beiden haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel wurde bestätigt, dass sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X über eine AMD Zen 2-CPU verfügen, was einen enormen Sprung gegenüber den Prozessoren darstellen soll, die wir in aktuellen Konsolen sehen. Die Entwickler waren begeistert vom Potenzial der leistungsstärkeren Prozessoren der Next-Gen-Konsolen, und während der Designer und Programmierer Víctor Pedreño von Grimorio of Games nicht der Meinung ist, dass alle Entwickler auch die Technik nutzen werden.

Für kleine Entwicklerstudios ändert sich nicht viel…

“Angeblich ist [die nächste Konsolen-Generation] mindestens drei- oder viermal so leistungsstark wie der PS4-Prozessor”, sagte Pedreño im Gespräch mit GamingBolt. “Für Entwickler wie uns wird sich nicht viel ändern, da wir mit der Hardware der aktuellen Generation mehr als zufrieden sind, um die von uns hergestellten Spiele zu entwickeln. Aber jede zusätzliche Kraft ist natürlich mehr als willkommen.“

Pedreño sprach auch über einen weiteren Aspekt des Hardware-GDDR6-Speichers der nächsten Generation, dessen Funktionsfähigkeit die Xbox Series X bestätigt. Laut Pedreño wird dies zu “schnelleren Zugriffszeiten” führen, ähnlich wie bei SSDs (die auch in beiden neuen Systemen enthalten sind). Er ist jedoch der Ansicht, dass die Spieler im Gegensatz zu einigen Sprüngen der vergangenen Generation keine großen Verbesserungen der visuellen Darstellung erhoffen sollen, sondern in Bezug auf das Game-Design.

“Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Grafiksprünge nicht so spürbar sind wie zum Beispiel beim Springen von PS1 zu PS2 oder PS2 zu PS3”, sagte er. “Es gibt immer noch viel Raum für Verbesserungen, aber das muss eher vom Design als von der Leistung her gesehen werden.”

Das Grimorio of Games-RPG Sword of the Necromancer ist für Nintendo Switch und Windows PC in diesem Jahr geplant, hat aber derzeit kein Veröffentlichungsdatum.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.