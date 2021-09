Xbox Series X: Halo Infinite-Sonderedition bekommt wohl weitere Auflage

Die Xbox Series X im Halo Infinite-Design wurde auf der Gamescom 2021 angekündigt und war gleich auch wieder weg. - (C) Microsoft

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021, gut ein Jahr nach dem ursprünglichen Release-Termin. Erst kürzlich hat Xbox diesbezüglich eine limitierte Xbox Series X basierend auf dem Spiel vorgestellt. Das Angebot war knapp und schnell ausverkauft, doch Fans dürften wohl eine zweite Chance bekommen.

Das Design der limitierten Halo Infinite Xbox Series X war schnell ausverkauft. Zu schnell für viele Spieler, die vielleicht auch eine haben möchten. Die hohe Nachfrage und das geringe Angebot sind aktuell keine Seltenheit in der Videospieleindustrie. Geschockt war man irgendwie nicht mehr, als nach wenigen Minuten all diese schicken Konsolen weg waren. Derzeit werden die guten Stücke zu astronomischen Preisen auf Ebay und Co verkauft. – Hoffentlich bleiben die Wiederverkäufer darauf sitzen. Allerdings gibt es Hoffnung.

Advertisment

Einige Einzelhändler dürften wohl noch ein paar der heißbegehrten Xbox-Konsolen im Halo-Design bekommen. Einer der bekanntesten Namen der Branche ist Gamestop. Die Nachricht kommt direkt vom Händler, nachdem Fans beim Kundendienst nachgefragt haben. Es gibt anscheinend zumindest noch eine weitere Welle an Konsolen, die den Fans angeboten werden. Und das die nächsten Stunden. Womöglich, denn es gibt keine große Ankündigung von irgendwem.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Für dich von Interesse: Halo Infinite: Release-Termin auf der Gamescom 2021 präsentiert

Xbox Series X im Halo Infinite-Design: Wo kann man die Konsole kaufen?

Ein heißer Tipp ist natürlich Amazon, die heute morgens auch kurzfristig eine Vorbestellung der PS5 zugelassen haben. Sucht man die Xbox Series X im Halo Infinite-Design wird man auf Amazon.de nicht fündig. Derzeit eben noch nicht. Vielleicht wird es morgen am 9. September soweit sein, dass Fans zuschlagen können.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S.