Xbox One X: Microsoft Polen leakt Maus- & Tastatur-Support aus Versehen…

Wie wir wissen plant Microsoft schon seit geraumer Zeit Tastatur- und Mausunterstützung für die Xbox One und Xbox One X einzuführen, aber diese Funktion kommt nun früher als geplant.

Laut einem Beitrag von Microsoft Polen, welcher wieder von der Seite genommen wurde – da er wahrscheinlich zu früh online war, bestätigt die Pläne für die neue Eingabefunktion.

“Some players prefer to conquer the virtual world with a pad in hand. Others, above all, value the precision of the mouse movements. Others, however, can not imagine playing on anything other than a keyboard. Now, owners of Xbox One consoles (including Xbox One S models and the latest Xbox One X) can choose these accessories and decide for themselves what they will use. “PC Master Race”? Thanks to the keyboard support, we can already successfully talk about ‘Xbox Master Race’,” the post said.