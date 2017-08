Games Xbox Xbox One X: Das ist der Grund warum man sie noch nicht vorbestellen kann! 16/08/2017 @ 22:26

Die Xbox One X wurde bereits letztes Jahr angekündigt, heuer bei der E3 ausführlich vorgestellt – mit dem Releasetermin im November 2017 – aber vorbestellen geht noch immer nicht. Warum?

Das neueste Youtube-Video von Mike Ybarra löst die Sache auch noch nicht auf. Er wiederholt die Aussagen seines Xbox-Chefs Phil Spencer:

„Bald.“

Gut. Mit „Bald“ können wir nichts anfangen. Aber an was kann es liegen? Scheinbar an fehlenden FCC- & CE-Zertifizierungen, also die Prüfung von elektronischen Geräten in Amerika, Kanada und Europa. Sobald diese durch ist, wird Microsoft auch den Vorbestell-Knopf auf Amazon&Co öffnen lassen.

Jedoch schön wenn Hersteller „Frustrationen“ der Fans nahe liegen.

