Xbox One-Update fügt einen “anstößigen Nachrichtenfilter” hinzu

Xbox One

Die Xbox Insider-Community wird diesen Monat vor einer Veröffentlichung in naher Zukunft neue Einstellungen für die Nachrichtensicherheit für die Xbox One testen. Das neue optionale Nachrichtenfiltersystem verfügt über vier Stufen von Filterstufen, um alles vor leisem Trash-Talk und extrem anstößiger Sprache zu verbergen. Außerdem haben Spieler die Möglichkeit, diese Filter nur auf Personen außerhalb ihrer Freundesliste oder nur auf Videos, Bilder oder Animationen anzuwenden.

Die neuen Einstellungen werden später in diesem Monat für Mitglieder des Xbox Insider-Programms eingeführt, mit dem Spieler kommende Funktionen testen und sie vor einer Veröffentlichung in größerem Maßstab optimieren können. Xbox war nicht bereit zu sagen, wann der neue Filter für anstößige Inhalte für die Massen verfügbar sein wird.

Die verschiedenen Filterstufen beginnen mit Friendly, in dem nur die sichersten Nachrichten angezeigt werden, wobei die möglicherweise anstößige Sprache den Filter auslöst. Dies ist die Standardeinstellung für alle untergeordneten Konten, die auf der Xbox One erstellt wurden. Von dort aus lässt Medium etwas mehr Spielraum für Trash-Talks, wobei Nachrichten mit Wörtern wie “Trash”, “Sucked” oder “Slaughtered” weiterhin angezeigt werden, während Nachrichten mit anstößigerer Sprache nicht angezeigt werden. Die Einstellung “Mature” filtert nur Wörter heraus, die fast immer dazu gedacht sind, Benutzern Schaden zuzufügen, während die Einstellung “Ungefiltert” es Spielern ermöglicht, sich mit ihren Freunden und anderen Personen, die sie online treffen, völlig ungefiltert zu unterhalten.

Es scheint nicht, dass die Einstellungen auf Benutzerbasis angewendet werden können, sondern nur auf diejenigen, die sich auf der Freundesliste befinden, und auf diejenigen, die sich außerhalb der Liste befinden.

Gefilterte Nachrichten beim Xbox-Chat

Die Möglichkeit, verschiedene Ebenen der Nachrichtenfilterung anzupassen, ist ein großartiger Schritt, um Online-Spiele für Benutzer sicherer zu machen und gleichzeitig die Freiheit für Benutzer zu bewahren, die sie möglicherweise nicht benötigen oder wollen. Wie das obige Video zeigt, dauert es nicht lange, die Einstellungen bei Bedarf anzupassen, und es ist auch eine gute Idee, Spielern die Möglichkeit zu geben, bei zensierten Inhalten einen Höchstwert zu erzielen, wenn sie dies möchten. Natürlich kann diese Funktion deaktiviert werden, damit Kinder nicht versuchen können, das zu überschreiben, was der anstößige Inhaltsfilter ausgewählt hat, um sie nicht anzuzeigen.

Bei Erfolg wird der anstößige Inhaltsfilter wahrscheinlich auch bei der Veröffentlichung auf die brandneue Xbox Scarlett gelangen. Es wird spekuliert, dass die kommende Xbox weiter fortgeschritten ist als die PS5. Allerdings gab es auch schon Gerüchte für genau das Gegenteil. Viele verweisen auf 2020 als erwartetes Veröffentlichungsfenster, was dem bevorstehenden offensiven Inhaltsfiltersystem der Xbox One letztendlich nicht viel Zeit geben würde, sich in einer Live-Umgebung gegen das bei Online-Spielen häufig anzutreffende Vitriol zu testen.

In jedem Fall sind die neuen Einstellungen für die Nachrichtensicherheit eine optionale Funktion, und wenn sie dazu dienen, Online-Spiele für alle sicherer zu machen, ohne die Freiheiten derer zu beeinträchtigen, die sie nicht benötigen oder wollen, ist dies ein ziemlich großes Win-Win-Szenario für Xbox-Gamer auf der ganzen Welt. Das Inhaltsfiltersystem funktioniert auch in Verbindung mit den Xbox-Chat-Systemen sowohl auf PCs als auch auf Mobilgeräten.

Quelle: Xbox.com