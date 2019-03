Ein neues Firmware-Update, das bald für die Xbox One verfügbar sein wird, wird es ermöglichen, alle Spiele und Filme in Dolby Atmos-Sound auszugeben, auch wenn sie es nicht nativ unterstützen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ist Dolby Atmos die dreidimensionale räumliche Audiotechnologie von Dolby, bei der Soundeffekte in 3D-Räumen platziert werden, um ein höheres Eintauchen in den Sound zu ermöglichen.

Die „Upmixing-Software“ wurde interessanterweise von Dolby selbst entwickelt. Das Ergebnis ist natürlich nicht ganz so hoch, wenn es nicht nativ unterstützt wird, man kann es vergleichen mit dem 4K-Upscaling. Dennoch eine gute Sache, wenn man die richtige Anlage im Wohnzimmer hat.

Ein „Umschalter“ wurde mitgedacht

Jeder, der ein Heimkino verwendet, kann diese Upmixing-Technologie nutzen. Außerdem ist zu beachten, dass das Firmware-Update mit einem Umschalter ausgestattet wird, man muss die neue Funktion also nicht nutzen, wenn man dies nicht möchte.

Steven Wilssens, der Leiter des Programmprogramms von Microsoft für Audio, erklärte gegenüber Wccftech, dass die Software bald auch für Windows 10-PC’s kommen könnte.

„Derzeit machen wir das nicht für PC. Die Windows 10-PC-Implementierung sendet nur Dolby Atmos MAT-codierte Streams an den Receiver, wenn räumlicher Sound wiedergegeben werden soll “, sagte er. „Das wäre, wenn jemand einen Dolby Atmos-Film anschaut, ein Spiel mit räumlichem Sound oder eine App spielt, die die APIs für räumliches Sound direkt verwendet. Wenn kein Dolby MAT gesendet wird, mischt Ihr Receiver die Audiokanäle mit einem eigenen Algorithmus auf Höhe. Der Nachteil ist, dass das Verhalten zwischen Xbox One und PC nicht konsistent ist. Der Nachteil ist / war, dass beide Geräte ein Verhalten hatten, das für die verschiedenen Geräte und deren Verwendung optimiert wurde. Wir könnten jedoch einen Schalter auf dem PC hinzufügen, der in einem zukünftigen Windows 10- und / oder Dolby Access-Update dasselbe Verhalten wie auf der Xbox mit dem PC ermöglicht.“

Mehr Xbox One-News bekommst du hier, auf DailyGame.at!