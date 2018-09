Im Oktober hat Xbox Live, Games with Gold, wieder vier Titel im Angebot.

Dabei gibt es wie immer zwei Titel für die Xbox One und zwei Titel für die Xbox 360, die man dank Abwärtskompatiblität auch auf Xbox One zocken kann.

Overcooked!

Overcooked ist ein spaßiges Koop-Kochspiel für bis zu vier Spieler. Gamer arbeiten mit anderen Köchen im Team, bereiten leckere Gerichte zu und servieren sie den hungrigen Gästen. Aber Vorsicht: Müssen die Gäste zu lange warten, verlassen diese verärgert das Restaurant. Overcooked! ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox One verfügbar.

Victor Vran

Victor Vran ist ein Action-Rollenspiel mit einer riesigen Auswahl an Waffen, Gegenständen, Outfits, mysteriösen Dämonenkräften und Schicksalskarten. Xbox Gamer erleben intensive Kämpfe mit Dutzenden Feinden, die die Gamer sukzessive einkesseln. Victor Vran ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox One verfügbar.

Stuntman: Ignition

Xbox Gamer steigen in ihr Auto und absolvieren gewagte Manöver und Stunts – alles während im Hintergrund die Kamera für den nächsten Hollywood-Blockbuster läuft. Mit genauem Timing und eisernen Nerven avanciert man zum berühmtesten Stuntman von Hollywood! Stuntman: Ignition ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Hitman: Blood Money

In Hitman: Blood Money schlüpft man in die Rolle von Protagonist Agent 47 und absolviert unmoralische Missionen für das entsprechende Honorar. Als Hitman der Agentur ICA steht man ständig im Fadenkreuz skrupelloser Rivalen. Gamer erleben einen aufregenden Thriller, der sie in diesem Ableger der Serie nach Amerika führt. Hitman: Blood Money ist vom 16. bis 31. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.