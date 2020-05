Xbox Games with Gold: Diese Games gibt es im Juni kostenlos

Games with Gold - Xbox One / Xbox 360

Der Juni 2020 hält im Rahmen der Games with Gold wieder vier Games kostenlos bereit. Zur Auswahl stehen dieses Mal zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Xbox One spielen kann.

Xbox Games with Gold – Xbox One: Shantae and the Pirate’s Curse

In Shantae and the Pirate’s Curse schlüpfst Du in die Rolle von Shantae, die ihre magischen Superkräfte verloren hat und deshalb im Kampf um Sequin Land auf ihren Erzfeind Risky Boots angewiesen ist. Hilf der Halb-Djinn-Heldin dabei, ihre Superkräfte zurückzuerlangen und Sequin Land von einem bösen Fluch zu befreien. Beschaffe Dir Waffen und bezwinge so viele Monster wie möglich. Die epischen Schlachten erfordern Dein ganzes Geschick.

Shantae and the Pirate’s Curse ist vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One verfügbar.

Xbox One: Coffee Talk

Wenn Du schon immer mal Deine Barista-Skills unter Beweis stellen wolltest, bietet Dir Coffee Talk die ideale Gelegenheit dazu: Je größer Deine Getränke-Karte, desto mehr Menschen besuchen Dein Café. Das Gute daran: Während Du den besten Kaffee der Stadt servierst, kommst Du mit vielen Deiner Kunden ins Gespräch, die nur darauf warten, Dir ihr Herz ausschütten zu können.

Coffee Talk ist vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One verfügbar.

Xbox Games with Gold – Xbox 360: Destroy All Humans!

In Destroy All Humans! stehst Du auf der anderen Seite einer Alien-Invasion. Als Teil der Cryptosporidium 137-Armada besteht Dein Ziel darin, die Menschheit zu unterjochen. Ob Du dabei direkt zu schweren Geschützen greifst oder Dich erst einmal als harmloser Mensch tarnst, ist ganz allein Dir überlassen.

Destroy All Humans! ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Xbox 360: Sine Mora

In Sine Mora dreht sich alles um den Faktor Zeit. Dir bleiben nur wenige Minuten, um für so viel Zerstörung wie möglich zu sorgen. Dabei bietet der Shooter herausfordernde Story- und Arcade-Modi, die Dich an faszinierende Schauplätze führen.

Sine Mora ist vom 16. bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.