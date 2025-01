Xbox Game Pass: Diese 6 Titel werden heute entfernt

Heute, am 15. Januar 2025, werden sechs Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Für Abonnenten, die den Dienst hauptsächlich für Multiplayer-Titel nutzen, könnte dies eine Enttäuschung sein. Der Katalog wird in der Regel alle 15 Tage reduziert, zur Monatsmitte und -ende. Am 31. Dezember 2024 wurden bereits sechs Titel wie LEGO 2K Drive und McPixel 3 entfernt. Zu den Abgängen am 15. Januar 2025 gehören Escape Academy, Those Who Remain, Exoprimal, Insurgency: Sandstorm, Figment: Journey Into the Mind und Common’hood.

Die Hälfte dieser Spielewelle besteht aus reinen Multiplayer-Spielen: Exoprimal und Insurgency: Sandstorm, während Escape Academy einen beliebten Koop-Modus bietet. Escape Academy war zudem am längsten im Xbox Game Pass verfügbar, seit es im Juli 2022 in den Katalog aufgenommen wurde und am ersten Tag veröffentlicht wurde.

Spiele werden zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Microsoft-Abonnementdienst entfernt, aber die meisten Titel verlassen den Katalog gegen Ende des Tages, an dem sie entfernt werden. Xbox Game Pass-Abonnenten in den USA haben noch etwas Zeit, um die bald entfernten Titel zu spielen. Das reicht aus, um Spiele wie Figment: Journey Into the Mind oder Those Who Remain in Ruhe zu genießen. Escape Academy sollte von Konsolenspielern dringend ausprobiert werden, da die PC-Version ab morgen, dem 16. Januar 2025, kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein wird.

Weitere Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 31. Januar 2025

Die nächste Runde der Xbox Game Pass-Entfernungen wird voraussichtlich am 31. Januar stattfinden. Die Titel, die den Dienst Ende des Monats verlassen werden, sollen zusammen mit dem Lineup der zweiten Januarwelle enthüllt werden. Es ist bereits bekannt, dass zu diesem Lineup Lonely Mountains: Snow Riders, Eternal Strands, Sniper Elite: Resistance und Citizen Sleeper 2: Starward Vector gehören, vier Day-One-Veröffentlichungen, die für die letzten 11 Tage des Monats für Microsofts Abonnement-Service geplant sind. Weitere Neuigkeiten zum Xbox Game Pass werden für den 23. Januar 2025 erwartet, wenn das Xbox Developer Direct 2025 stattfindet.

Quelle: Gamerant