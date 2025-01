Epic Games Store: Zweites kostenloses Spiel im Januar 2025 enthüllt

Am 16. Januar können Nutzer des Epic Games Store das kostenlose Spiel Escape Academy herunterladen, wie üblich haben sie dafür eine Woche Zeit. Escape Academy ist ein Puzzle-Spiel im Stil von Escape the Room, entwickelt von Coin Crew Games aus Los Angeles. Ursprünglich sollte es im Juli 2022 für PC und Konsolen erscheinen. Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Studenten der gleichnamigen Akademie, die zu Meistern der Escape Rooms ausgebildet werden sollen. Escape Academy wird das nächste kostenlose Spiel im EGS sein und kann von PC-Spielern ab Donnerstag, dem 16. Januar, heruntergeladen werden, sobald der Epic Games Store Turmoil nicht mehr anbietet. Der EGS hatte Escape Academy bereits als kostenloses Mystery-Spiel am 1. Januar 2025 angeboten, aber diese Aktion bietet das Spiel nun eine ganze Woche kostenlos an.

Dies kommt Xbox Game Pass-Mitgliedern besonders gelegen, da Escape Academy am 15. Januar nach 18 Monaten aus dem Microsoft-Abonnementdienst entfernt wird. Escape Academy hat auf OpenCritic eine starke Bewertung mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 80 und einer Weiterempfehlungsrate von 88 % der Rezensenten. Es ist damit das bisher am besten bewertete Spiel im Epic Games Store. Das allgemeine Lob der Kritiker deckt sich mit den Eindrücken der Spieler: Auf Steam wird das Spiel mit „sehr positiv“ bewertet, im PlayStation– und Xbox-Store mit 4,42 bzw. 4,2 Sternen. Escape Academy kann sowohl alleine als auch im Online- und Split-Screen-Multiplayer gespielt werden. Der kooperative Modus ist hervorragend umgesetzt und macht das Spiel zu einem der besten kooperativen Puzzlespiele der letzten Zeit.

Werbung

Bereits 4 kostenlose Spiele im Epic Games Store im Januar 2024

Escape Academy ist nach Kingdom Come: Deliverance, Hell Let Loose und Turmoil das vierte kostenlose Spiel im Epic Games Store im Jahr 2025. Das fünfte Gratisspiel des Jahres wird voraussichtlich am 16. Januar bekannt gegeben, wenn Escape Academy verfügbar ist. Spieler, denen das Basisspiel gefällt, können auch zwei DLC-Pakete erwerben: Escape From Anti-Escape Island und Escape From the Past für jeweils 10 Euro. Alternativ können diese beiden Inhalte auch zusammen für 14,99 Euro erworben werden, was dem Preis des Escape Academy Season Pass entspricht.

Quelle: Gamerant