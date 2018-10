Wie wir schon öfters berichtet haben bewegen sich die Verkäufe der Xbox One bzw. Xbox One X gegen den Nullpunkt in Japan. Dennoch möchte Microsoft endlich Boden fassen?

Oder Phil Spencer, Head of Xbox, plaudert nur gerne mit den japanischen Entwicklern, welche er gerade besucht. Das hat er zumindest getwittert.

Ob es sich dabei spezifisch um Content für den japanischen Markt handelt kann nicht bestätigt sein.