World of Final Fantasy: Ab dem 21. November auch für PC verfügbar!

Publisher Ubisoft kündigte heute weitere Details zum Online-KO-OP-Modus zu Far Cry 5 an. In diesem Multiplayer-Modi können Freunde ein Team bilden und Hope County gemeinsam vom Kult der Eden-Bande befreien.

Direkt im Anschluss an das Tutorial ist das gesamte Spiel zusammen mit einem Freund spielbar. Die Spieler können ihre erspielte Erfahrung sowie Ausrüstungsgegenstände, mit Ausnahme von Quest-Gegenständen, aus dem Modus mitnehmen. Zudem sieht und sammelt jeder seine eigene Beute. Der Host ist jedoch der einzige Spieler, der den Fortschritt in der Story behält.

„Hilfe auf Abruf“

Um Spielern bei ihrem Auftrag, den Kult zu zerschlagen, zu helfen, kann der Host „Hilfe auf Abruf“ und „Vierbeiner auf Abruf“ nutzen. Auch wenn man bereits mit einem anderen Spieler unterwegs ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, ein weiteres Mitglied in sein Team zu holen. Mit dem Far Cry 5-KOOP-Modus „Freunde auf Abruf“ können bis zu zwei Spieler Hope County erkunden und das Projekt in Eden’s Gate gemeinsam auf überraschende und chaotische Art bekämpfen, was die offene Spielewelt von Far Cry 5 noch vielfältiger macht.

Far Cry 5 - Standard Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,98 bestellen

Erstmals in der Geschichte der Marke bietet Far Cry 5 den Spielern die vollständige Freiheit, sich in einem scheinbar beschaulichen, jedoch zutiefst verdorbenen Teil von Amerika frei zu bewegen. Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, werden die Spieler herausfinden, dass ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne von Projekt in Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt besteht die Aufgabe der Spieler nun darin, ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selbst und die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Far Cry 5 [AT PEGI] - The Father Edition - [Xbox One] bei Amazon.de für EUR 119,99 bestellen

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S und Windows PC.