Bethesda dürfte wohl am Nintendo Switch „Blut geleckt haben: „Wolfenstein 2: The New Colossus“ startet am 29. Juni 2018 auf der neuesten Nintendo-Konsole durch!

Natürlich wurde die Technik für die nicht all zu leistungsstarke Nintendo Switch heruntergeschraubt, aber wie auch bei DOOM darf man sich auf darauf verlassen, dass der Entwickler größtmöglich versucht das Erlebnis des Spiels auch auf der Hybrid-Konsole zustande zu bringen.

Damit dürfte Bethesda das „Kinder-Image“ der Nintendo-Konsole endgültig aufheben…

