Huawei MateView GT - Bildquelle: Huawei

Monitore für Standrechner sind heutzutage so selbstverständlich wie ein normaler Flachbildfernseher in den digitalisierten Haushalten. Permanent umgeben von technischen Geräten mit großen und kleinen Displays, gehören auch Monitore in den Alltag des 21. Jahrhunderts.

Bei einer Neuschaffung ist es jedoch gar nicht so einfach den perfekten Monitor für die eignen Bedürfnisse zu finden. Die Auswahl an hochwertigen PC-Bildschirmen und Gaming-Monitoren ist immens gewachsen und hat den Markt in den letzten Jahren neu geformt. Wie wählt man den perfekten Monitor?

Welche Eigenschaften sind wichtig beim Monitorkauf?

Jeder Käufer eines Monitors besitzt unterschiedliche Ansprüche gegenüber dem Gerät. Daher ist es vor dem Kauf wichtig den eigentlichen Verwendungszweck zu bestimmen und den Monitor anhand der gewünschten Eigenschaften auszuwählen. Um Ihnen die Auswahl eines geeigneten Monitors zu erleichtern, bieten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Merkmale von hochwertigen Monitoren, wie dem Huawei MateView GT.

(1) Das Panel und die Auflösung

Die Paneltechnik ist eine der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Monitoren. Der Großteil aller LCD-Monitore verwendet altbekannte TN-Panels. Diese werden in der heutigen Zeit jedoch vermehrt durch die weiterentwickelten IPS/PLS- und MVA/PVA-Panels abgelöst, welche aufgrund von besseren Kontrastwerten überzeugen. TN-Panels verfügen zwar über eine eingeschränkte Farbdarstellung, dafür jedoch über eine höhere Bildwiederholrate sowie eine geringere Reaktionszeit. Daher sind Monitore, wie der Huawei MateView GT, optimal für das Zocken actionreicher und bunter Spiele geeignet.

Es gibt viele verschiedene Auflösungen, die Sie beim Kauf eines Monitors wählen können. Zu den gängigsten gehören Full HD (Full High-Definition), WQHD (Wide Quadrupe Hd) und UHD – auch bekannt als 4k-Auflösung! Der Huawei MateView GT ist in diesem Bereich einer der hochwertigsten Monitore und überzeugt mit einem 3k-Disyplay und horizontalen Pixeln. Somit weicht das Display von den standardmäßigen 1440p ab und ermöglicht es, dass die dargestellten Bilder vor deinen Augen regelrecht lebendig wirken.

(2) Die Größe des Monitors

Monitorgrößen werden anhand der Bildschirmdiagonale ermittelt. Je größer ein Display jedoch ist, desto geringer die Pixeldichte. Da eine hohe Pixeldichte ein schärferes Bild ermöglicht, ist es beim Kauf wichtig auf eine hohe Pixeldichte zu achten, um eine bessere Bildqualität genießen zu können. Mit 34 Zoll Display und der Wiedergabe von 1,07 Milliarden Farben bietet der Huawei MateView GT ein außergewöhnliches Erlebnis.

(3) Reaktionszeit und Frequenz der Bildwiederholung

Die Reaktionszeit von Monitoren sind heutzutage ausschlaggebend, wenn es um schnelle Bearbeitung von Eingaben geht, sei es beim Zocken oder der Videowiedergabe. Daher sollte die Reaktionszeit von Displays möglichst niedrig sein. Auskunft über die Höhe der Reaktionszeit gibt das verwendete Panel. TN-Panels haben meist eine geringere Reaktionszeit als sogenannte IPS-Panels. Die Frequenz einer Bildwiederholung gibt, wie der Name bereits vermuten lässt, die Anzahl der Monitor-Aktualisierung pro Sekunde an. In hochwertigen Monitoren sind regulär 144-Hertz-Panels verbaut. Der Huawei MateView GT liegt mit einer Bildübertragung von 165 Hz deutlich darüber und liefert dadurch jederzeit flüssige Bilder in bester Qualität.

(4) zusätzliche Features

Hersteller glänzen heutzutage durch den Einbau zahlreicher, zusätzlicher Features. Dazu zählen unter anderem Optionen, wie die Höhenverstellbarkeit, eine integrierte Soundbar und die Touchscreen-Funktion. Natürlich gibt es noch viele Dinge mehr, jedoch ist es eine Frage des vermeintlichen Käufers welches Feature als nötig erachtet wird und welches nicht. Die meisten Monitore bieten heutzutage Audio-Anschlüsse, um Gaming-Headsets anzuschließen. Der Huawei MateView GT bietet neben zahlreichen Anschlüssen eine 5 W-Soundbar, welche einen qualitativ einwandfreien Stereo-Sound liefert. Auf der Oberfläche des Lautsprechers befinden sich außerdem viele Schalllöcher, und mittig ein heller farbiger Teil. Dieser wird als Smart Bar bezeichnet. Die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers kann individuell eingestellt werden, indem Sie die Smart Bar berühren und verschieben. Während der Anpassung der Lautstärke wechselt die Smart Bar die weiße Farbe. Der Anpassungsprozess läuft sehr reibungslos und ohne Probleme.

Fazit

Um einen geeigneten Monitor zu finden, ist die Betrachtung der persönlichen Interessen ebenso wichtig, wie die Beachtung einiger Produktmerkmale, wie dem Panel und der Reaktionszeit des Displays. Wenn Sie im Huawei Monitore im Angebot kaufen möchten, ist Mateview GT eine gute Wahl. Das Huawei MateView GT stellt hierbei eine geeignete Auswahl dar und überzeugt mit elegantem Design, hochwertiger Verarbeitung und perfekter Qualität.