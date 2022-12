Welche LoL-Turniere im Jahr 2023 stattfinden werden

WERBUNG

Vi aus League of Legends (C) Riot Games

Das Kalenderjahr 2022 war für die eSports-Branche ein äußerst erfolgreiches Jahr. In diesem Jahr gab es ein Turnier wie LoL Worlds 2022 auf League of Legends Wetten, bei dem Millionen von eSports-Fans auf der ganzen Welt unglaubliche Storylines und intensive Matches erlebten.

Dieses großartige Turnier gab den eSports-Fans die Hoffnung, dass sie das nächste Jahr, 2023, sie nicht enttäuschen wird. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf LoL-Turniere, auf die ihr euch nächstes Jahr freuen könnt.

League of Legends – Worlds 2023

Ort: TBA

Termine: TBA

League of Legends ist zweifellos das beliebteste MOBA Esports Spiel, abgesehen von DOTA2 Wetten, wenn es um die Zuschauerzahlen des Spiels geht.

Vor kurzem, am 6. November, endeten die LoL Worlds 2022, bei denen der DRX Weltmeister wurde, indem sie T1 im großen Finale mit 3:2 besiegten. Die Fans waren glücklich und zufrieden mit der Intensität der Best-of-5-Serie und insgesamt war das Turnier ein großer Erfolg.

Nach einem so fantastischen Worlds 2022-Turnier erwarten League of Legends-Fans auf der ganzen Welt die gleiche Spannung für die League of Legends Worlds 2023, die nächstes Jahr stattfinden werden.

Obwohl der Ort des Events noch nicht bekannt ist, können wir davon ausgehen, dass es in Südkorea stattfindet. Alle Tickets werden schließlich an Millionen von League of Legends Fans in allen Ecken der Welt ausverkauft sein.

Mehr Details über die League of Legends 2023 Weltmeisterschaft

Letzte Woche gab Riot bei den 2022 World Championship Finals für LoL Saison 13 (S13)

bekannt, dass es Änderungen am Format der Weltmeisterschaft 2023 geben wird. Welche Änderungen das genau sein könnten, wurde nicht bekannt gegeben, wobei viele spekulierten, dass das Format der Gruppenphase geändert würde. Sie haben jedoch klargestellt, dass es in den Play-off-Klassen keine Doppelausscheidung geben wird.

Liste der League of Legends-Turniere im Jahr 2023

Vorläufiger Zeitplan: 28. September – 4. November

Play-offs: 28. September – 3. Oktober

Gruppen: 6.-9. Oktober und 12.-15. Oktober

Viertelfinale: 19.-22. Oktober

Halbfinale: 28. und 29. Oktober

Endrunde: 4. November

Wie viele Mannschaften werden an der Weltmeisterschaft teilnehmen: 24 – TBD

Die LCL wird nicht an der Weltmeisterschaft 2022 (Worlds) teilnehmen können, und ihr Platz wird an die LEC in Europa vergeben, da sie in den letzten beiden Jahren auf der Weltbühne am besten abgeschnitten hat und nicht bereits vier Plätze hat.

Weltweite Slots nach Liga

LEC (EU): 2 Slots für die Gruppenphase + 2 Slots für das Play-in

LCK (KR): 3 Slots für die Gruppenphase + 1 Slot für das Play-in

LCS (NA): 2 Slots für die Gruppenphase + 1 Slot für das Play-in

LPL (CN): 3 Slots für die Gruppenphase + 1 Slot zum Einspielen

VCS: 1 Slot für die Gruppenphase + 1 Slot zum Einspielen

PCS: 1 Slot für die Gruppenphase + 1 Slot für das Play-in

CBLOL: 1 Slot zum Einspielen

TCL: 1 Slot zum Einspielen

LJL: 1 Slot zum Einspielen

LLA: 1 Anspielslot

LCO: 1 Startplatz

