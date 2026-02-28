Watch Dogs Legion kehrt zurück: Ubisoft plant Neuauflage mit neuem Content und Night Mode

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ubisoft plant eine Neuauflage von Watch Dogs Legion. Das berichtet Insider Tom Henderson, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekt über Ubisoft Projekte berichtet hat. Interessanterweise war Henderson auch die Quelle, die vor einigen Monaten verkündete, Watch Dogs sei komplett tot. Offenbar hat sich die Situation intern geändert. Die Franchise bekommt eine zweite Chance. Allerdings auf eine sehr ungewöhnliche Weise.

Warum gerade Legion?

Das ist die große Frage. Watch Dogs Legion erschien 2020 und floppte sowohl kommerziell als auch kritisch. Metacritic Scores zwischen 66 und 74 sprechen eine klare Sprache. Auch die Verkaufszahlen lagen deutlich unter denen der Vorgänger. Der erste Watch Dogs verkaufte sich über zehn Millionen Mal. Watch Dogs 2 lag bei etwa fünf Millionen. Legion schaffte gerade einmal geschätzte zwei Millionen Kopien. Danach erklärte Ubisoft die Franchise für inaktiv. Neue Spiele waren nicht geplant.

Jetzt aber wird nicht der erste Teil neu aufgelegt, der als ikonisch gilt. Auch nicht der zweite Teil, der eine treue Fanbase hat. Nein, Ubisoft wählt ausgerechnet den schwächsten Eintrag der Serie. Eine Entscheidung, die schwer nachzuvollziehen ist. Möglicherweise sieht Ubisoft ungenutztes Potenzial im Konzept von Legion. Das Play as Anyone System, bei dem Spieler jeden NPC rekrutieren und spielen können, war innovativ. Nur wurde es nicht gut genug umgesetzt.

Was bringt die Neuauflage?

Laut Henderson wird die Neuauflage neuen Content enthalten. Welcher Art dieser Content ist, bleibt unklar. Zusätzlich wird frisches Motion Capture produziert. Das ist ungewöhnlich für eine Neuauflage. Normalerweise nutzt man vorhandenes Material. Dass Ubisoft Geld in neue Animationen steckt, deutet darauf hin, dass die Überarbeitung tiefgreifender ist als gedacht. Außerdem wird ein Night Mode eingeführt. Details fehlen auch hier. Vermutlich handelt es sich um ein visuelles Feature, das die Atmosphäre des dystopischen London verstärken soll.

Die Strategie ist rätselhaft. Eine vollständige Neuauflage mit neuem Budget in ein bereits gescheitertes Spiel zu pumpen, scheint riskant. Warum nicht das erste Watch Dogs als Remake herausbringen? Aiden Pearce ist eine ikonische Figur. Das Chicago Setting war atmosphärisch. Ein modernes Remake hätte vermutlich deutlich besser performt. Stattdessen setzt Ubisoft auf Legion, ein Spiel, das die Community bereits abgelehnt hat.

