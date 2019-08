Share on Facebook

inXile Entertainment, der Entwickler von Wasteland 3, hat angekündigt, dass die Alpha für das Spiel am 21. August starten wird. Jeder, der das Spiel in der First Access-Stufe oder einer höheren Stufe unterstützt hat, erhält Zugriff darauf.

First Access-Unterstützter haben (mindestens) 75 US-Dollar für die Entwicklung beigetraten und erhalten daher vorab Zugriff auf Wasteland 3. Bei der Demonstration handelt es sich bereits um eine stabile Version, die natürlich Probleme machen kann, aber inXile Entertainment arbeitet hart daran das die „Investoren“/Spieler nicht enttäuscht sein werden. Natürlich sollte man bei einer Alpha damit rechnen: Sie kann abstürzen, es kann zu Leistungseinbußen kommen oder gar Kompatiblitätsprobleme mit der PC-Hardware geben. Man ist quasi auch Tester für Abstürze. Dafür wird es ein eigenes Reporting-Tool geben.

Das Alpha ist kampffokussiert und dreht sich um die letzte Etappe der Reise, um mit einem der Kinder des Patriarchen umzugehen, das liebevoll als Psychopath bekannt ist. Zu diesem Zeitpunkt im Spiel bist du auf einem höheren Level und unternimmst die letzten Schritte, um mit ihm in der Bergstadt Aspen fertig zu werden – wie auch immer du dich dafür entscheidest. Du wirst die meisten kampfbezogenen Systeme kennenlernen, einschließlich des Spielerfahrzeugs.

Einige Dinge sind noch nicht fertig: Die Skill-Menüs und der Multiplayer-Modus. Diese Dinge sind in der Alpha blockiert – wie immer das aussehen wird.

Das Rollenspiel wird voraussichtlich Anfang 2020 für PS4, Xbox One, Windows, Linux und Mac OS erscheinen.