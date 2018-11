Die letzten Wochen waren sicherlich das Beste vom ganzen Jahr, geballt in mächtigen Erscheinungen am Videospiele-Markt. Bei der riesigen Auswahl hätten wir eine Frage: Was spielt ihr dieses Wochenende?

Wir testen gerade unter anderem Battlefield V und Hitman 2. Aber es gab die letzte Zeit so viele Releases, die einfach der Hammer sind und uns das Wochenende stehlen. Was werdet ihr zocken?

Umfrage: Was spielt ihr dieses Wochenende? Hitman 2 Battlefield V Fallout 76 Overkill's The Walking Dead 11-11: Memories Retold Call of Cthulhu SoulCalibur 6 Assassins Creed Odyssey Spider-Man Super Mario Party Forza Horizon 4 Red Dead Redemption 2 FIFA 19 PUBG Fortnite Black Ops 4 Etwas ganz anderes... Abstimmen Hamster berechnet...

