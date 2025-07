Was jeder neue Xbox-Besitzer als Erstes tun sollte

RedaktionDie aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Herzlichen Glückwunsch, du hast deine neue Xbox ausgepackt. Ob es sich um die leistungsstarke Series X oder die schlankere Series S handelt, du hältst jetzt die Schlüssel für eines der leistungsstärksten und vielseitigsten Gaming-Ökosysteme in der Hand. Doch bevor du dich kopfüber in einen Spielemarathon stürzt, sollte jeder neue Xbox-Besitzer ein paar clevere Maßnahmen ergreifen, um vom ersten Tag an das Beste aus seiner Konsole herauszuholen.

Von der Optimierung deiner Einrichtung bis hin zur Freischaltung des Online-Spiels, hier erfährst du, wie du gut startest und intelligenter spielst.

Schritt eins: Aktualisieren, Synchronisieren und Anmelden

Schaffen wir erst einmal die Grundlagen aus dem Weg. Wenn du deine Xbox zum ersten Mal hochfährst, wirst du aufgefordert, System Updates zu installieren. Und glaub uns, es lohnt sich, das gleich zu tun. Diese Updates beheben nicht nur Fehler und verbessern die Leistung, sondern schalten auch neue Funktionen frei, von denen du vielleicht noch gar nicht weißt, dass deine Konsole sie hat.

Als Nächstes meldest du dich mit deinem Microsoft-Konto an (oder erstellst eins). Dies ist der Zugang zu deinem gesamten Xbox-Erlebnis , von Cloud-Speicherständen über soziale Funktionen bis hin zum Spielverlauf. Synchronisiere deinen Controller, passe die Anzeigeeinstellungen für deinen Bildschirm an und schon bist du ganz vorne mit dabei.

Multiplayer und mehr freischalten

Kommen wir nun zu dem Punkt, an dem die Magie wirklich beginnt: Online-Spiel, Cloud-Speicher und exklusive Spielesammlungen für Mitglieder. Wenn du es mit dem Multiplayer-Spielen ernst meinst oder einfach nur Zugang zu einem rotierenden Katalog von Top-Titeln haben willst, sticht ein Abonnement von Anfang an hervor. Anstatt mit mehreren Diensten zu jonglieren oder pro Funktion zu bezahlen, kannst du gleich einen Xbox Game Pass Core kaufen.

Mit diesem Dienst erhältst du Online-Zugang, kostenlose monatliche Spiele-Downloads und zusätzliche Vergünstigungen wie Angebote und Rabatte. Er ist der Einstieg in ein viel breiteres Xbox Erlebnis, perfekt für Spieler, die das Beste aus ihrer Konsole herausholen wollen, ohne zu viel Geld auszugeben.

Setze Prioritäten in deiner Bibliothek

Ein häufiger Fehler, den neue Spieler machen? Sie lassen sich vom Xbox Store überwältigen. Bei so vielen verlockenden Angeboten und umfangreichen Titeln kann man schnell zu viel Geld ausgeben. Der Trick ist, sich auf die Spiele zu konzentrieren, die du tatsächlich spielen wirst.

Fang damit an, den Game Pass Core Katalog zu erkunden oder schnapp dir ein paar Klassiker, die du immer wieder spielen kannst. Wenn du bereits ältere Xbox One Spiele besitzt, lade sie über deinen Kontoverlauf herunter. Dank Abwärtskompatibilität und Leistungssteigerung laufen sie auf deiner neuen Konsole vielleicht sogar noch besser.

Optimiere deine Einstellungen wie ein Profi

Jetzt ist es an der Zeit, dein System auf Leistung und Komfort zu trimmen:

Aktiviere die automatischen Updates, damit Spiele Patches installieren, während du schläfst.

Passe das Layout deines Startbildschirms an, damit du schneller auf deine Favoriten zugreifen kannst.

Passe die Energieeinstellungen für den Instant-On-Modus an, so vermeidest du lange Bootvorgänge.

Aktiviere den HDR- und 120Hz-Modus, wenn dein Fernseher dies unterstützt, um ein flüssiges Bild zu erhalten.

Oh, und vergiss nicht, die Xbox App auf deinem Handy zu installieren. Damit kannst du ganz einfach mit Freunden chatten, Spiele aus der Ferne herunterladen und Clips teilen.

Erforsche das Ökosystem

Das Xbox Erlebnis geht über die Konsole hinaus. Mit der Unterstützung von Cross-Save, Cloud-Gaming und der Möglichkeit, Spiele direkt auf dein Handy oder deinen PC zu streamen, betrittst du ein Ökosystem, das auf Flexibilität ausgelegt ist.

Willst du es ausprobieren, bevor du es kaufst? Nutze deine Game Pass Core-Mitgliedschaft, um Indie-Spiele, Nischenhits und kultige Franchises ohne Risiko zu testen. Und wenn du bereit bist, aufs Ganze zu gehen, ist der Upgrade-Pfad zu Game Pass Ultimate nur einen Klick entfernt.

Mach es zu deinem eigenen

Eine gute Spieleinrichtung ist etwas Persönliches. Tausche das Frontpanel deines Controllers aus, füge deinem Dashboard einen individuellen Hintergrund hinzu und erkunde die Zugangsoptionen, die das Spielen für dich bequemer machen. Mit der Xbox kannst du dein Spielerlebnis selbst gestalten, egal ob du ein Trophäenjäger, ein Geschichtenliebhaber oder ein Erfolgssüchtiger bist.

Und wenn du ein Abonnement verschenken oder das Konto eines Freundes aufladen möchtest, kannst du auf digitalen Marktplätzen wie Eneba mit günstigen Angeboten für alles Digitale dein Budget einhalten und deine Crew ohne Probleme unterstützen.