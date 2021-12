Was gibt es im Winter 2021 zu sehen?

VPN - Bildquelle: awisee.com/de

In Zeiten wie diesen ist es beruhigend zu wissen, dass 30 Minuten oder mehr an Eskapismus bereitstehen und darauf warten, geladen zu werden, wenn wir sie brauchen.

In unserer Zusammenstellung der neuesten und besten Angebote verschiedener Streaming-Dienste finden Sie alles, was Sie brauchen. Verwenden Sie ein VPN, um diesen Winter Neflix-Serien zu sehen und Geo Blocking zu umgehen. Von mysteriösen Miniserien bis hin zu komödiantischen Krimis – diese Sendungen füllen die Leere.

Advertisment

Succession

In der dritten Folge der mit dem Emmy ausgezeichneten Dramaserie Succession versucht das Oberhaupt der Familie Roy, familiäre, politische und finanzielle Allianzen für sein globales Medienimperium zu schließen. Die fesselnde neunteilige Staffel verspricht jede Menge Spannung und Wendungen, während die Familienmitglieder versuchen, sich gegenseitig auszustechen, und die Fernsehserie übertrifft sich selbst.

The Flight Attendant

The Flight Attendant ist eine Serie, die an das goldene Zeitalter des Reisens (vor 2020) anknüpft und das Genre sprengt. Kaley Cuoco (Big Bang Theory) bekommt endlich eine Hauptrolle mit dem Umfang, den sie verdient, als alkoholkranke Flugbegleiterin, die neben ihrem Traumdate in der ersten Klasse aufwacht und feststellt, dass er ermordet wurde. Sie muss herausfinden, was passiert ist, bevor sie vom FBI oder anderen finsteren Mächten erwischt wird. Mit Zosia Mamet (Girls) in der Rolle ihrer besten Freundin und knallharten Anwältin ist dies ein äußerst turbulentes Kriminaldrama, das mit gut getimtem Humor daherkommt. Auf Neon ansehen

Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers ist eine weitere Miniserie mit Nicole Kidman in der Hauptrolle (die sich schnell zur produktivsten Vertreterin des Genres entwickelt). Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman und handelt von einer Wellness-Kur, die schrecklich schief geht. Die Serie verspricht ein ähnlich fesselndes und düsteres Drama wie Big Little Lies (schließlich stammt der Roman aus der Feder desselben Autors) und lässt uns mit Spannung auf die wöchentlichen Folgen warten. Auf Amazon Prime ansehen

The Chair

The Chair ist eine sechsteilige Serie, die in der chaotischen englischen Fakultät der historischen Pembroke University spielt und in der Sandra Oh (Killing Eve, All-Round-Amazing-Actor) die erste weibliche Lehrstuhlinhaberin wird. Ein charismatisches Chaos bricht aus, als sie versucht, ihre Kollegen ins 21. Jahrhundert zu führen, ohne dass diese ausfallen. Eine besondere Erwähnung verdient die legendäre Holland Taylor (Legally Blonde, Hollywood), deren Liebe zu Chaucer und lässigem Flirten die Serie allein tragen könnte. Auf Netflix ansehen

Only Murders in the Building

Die Serie Only Murderers in the Building nimmt Liebhaber echter Verbrechen auf die Schippe und zeigt, wie ein ungleiches Trio – Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez – zusammenkommt, um einen Podcast aufzunehmen und ein Verbrechen aufzuklären, als jemand in ihrem New Yorker Upper East Side Apartmenthaus ermordet wird. Die zehnteilige schwarze Komödie nimmt Anleihen bei den verschiedensten Krimi-Genres – von Agatha Christie über Nancy Drew bis hin zu Serial – und lässt uns bis zum bitteren, brillanten Ende miträtseln und schmunzeln. Auf Disney+ ansehen

Herr Corman

Falls Sie sich gefragt haben, warum Joseph Gordon-Levitt letztes Jahr aus Neuseeland in die Late Show mit Jimmy Fallon eingewählt wurde, können Sie jetzt sehen, was er gemacht hat. Der “Inception”- und “10 Dinge, die ich an dir hasse”-Schauspieler hat das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Hauptrolle in “Mr. Corman” übernommen – eine Dramödie, die einen Fünftklässler auf der Suche nach Glück und Sinn in der Welt um ihn herum begleitet. Auf Apple TV+ ansehen

Obama: Auf der Suche nach einer perfekteren Union

Diese dreiteilige Doku-Serie, die von führenden Politikexperten begleitet wird, zeigt, wie Barack Obama zum 44. Präsidenten – und zum ersten afroamerikanischen Präsidenten – der Vereinigten Staaten wurde. Präsident – und der erste afroamerikanische Präsident der Vereinigten Staaten – wurde. Vom Aufwachsen bei einer alleinerziehenden Mutter und dem Umgang mit seiner Rassenidentität während der Arbeit in der Gemeinde bis hin zum Amt des Senators des Bundesstaates Illinois und dem Gewinn des Sitzes im Oval Office wird die Verflechtung von Rasse und Politik beleuchtet und gezeigt, wie eine “vollkommenere Union” erreicht wurde. Auf Neon ansehen