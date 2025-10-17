Warum Lies of P das brutalste Must-Play des Jahres 2025 ist (und wie du es auf Steam bekommst)

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Fans von Soulslike sind anders gestrickt. Wir gehen bereitwillig in Boss-Arenen, obwohl wir wissen, dass wir gleich platt gemacht werden wie ein Pfannkuchen, und nennen das dann Spaß. Im Jahr 2025 hat kein Game dieses masochistische Ehrenzeichen so sehr getragen wie Lies of P. Brutal, wunderschön und unverschämt fordernd, wird es schnell zum Pflichttitel für alle, die denken, dass Elden Ring nur eine Aufwärmrunde war. Und wenn du bereit bist, dich in den Albtraum zu stürzen, brauchst du als Erstes einen Lies Of P Steam Key. Denn nichts sagt so sehr „Selbstfürsorge“, wie ein Game freizuschalten, das deinen Geist zermalmt und bei dem du dich hinterher bedanken kannst.

Die dunkle Verlockung von Lies of P

Auf dem Papier klingt Lies of P absurd: ein neu interpretierter Pinocchio, der durch eine düstere, verdrehte Belle Époque-Stadt voller mechanischer Horrorszenarien wandert. Aber in der Praxis? Es ist einer der raffiniertesten Soulslikes der letzten Jahre. Die Kämpfe sind brutal und gewaltig, die Atmosphäre trieft vor Grusel und die Komplexität des Games lässt dich jede Entscheidung hinterfragen, die dich hierher geführt hat.

Im Gegensatz zu anderen Action-RPGs geht es in Lies of P nicht nur darum, Angriffsmuster auswendig zu lernen. Es zwingt dich dazu, strategisch zu denken und perfekte Paraden, Waffenanpassungen und brutale Bossdesigns zu kombinieren, die dich in deinen Träumen verfolgen werden.

Warum es das brutale Must-Play des Jahres 2025 ist

Lies of P hat nicht einfach die Formel von FromSoftware kopiert, sondern sie in etwas Neues verwandelt. Das Game belohnt das Experimentieren: Willst du ein riesiges Sägeblatt auf einen Rapiergriff stecken? Nur zu. Das Waffensystem lädt geradezu dazu ein, den verrückten Wissenschaftler zu spielen.

Und dann ist da noch die Story: eine moralisch verdrehte Geschichte über Lügen, Menschlichkeit und den Preis, „echt“ zu werden. Das ist harter Tobak, der durch eine faszinierende Grafik vermittelt wird, die jede Straße der Stadt in ein Kunstwerk der Gothic Art verwandelt. Dies ist nicht nur ein Game, das du spielst, sondern eines, das dir unter die Haut geht.

Tipps, bevor du loslegst

Wenn du neu bei Soulslikes bist, fühlt sich Lies of P vielleicht so an, als ob du ohne Schwimmflügel ins kalte Wasser geworfen wirst. Ein paar Überlebenstipps:

Geduld ist Macht. Überstürztes Handeln führt nur zu einem weiteren „Du bist gestorben"-Screen.

Überstürztes Handeln führt nur zu einem weiteren „Du bist gestorben“-Screen. Experimentiere mit Waffen. Das modulare System bedeutet, dass es nicht „den einen besten Build“ gibt. Finde heraus, was dir Spaß macht.

Das modulare System bedeutet, dass es nicht „den einen besten Build" gibt. Finde heraus, was dir Spaß macht. Lerne zu parieren. Das perfekte Abwehrsystem kann einen Beinahe-Tod in ein gutes Comeback verwandeln.

Das perfekte Abwehrsystem kann einen Beinahe-Tod in ein gutes Comeback verwandeln. Rechne mit Schmerzen. Du wirst verlieren. Sehr oft. Aber das macht die Siege umso süßer.

Wie du es auf Steam bekommst

Das Schöne an einem Steam-Key ist seine Einfachheit. Löse ihn ein, lade ihn herunter und schon kannst du dich von Puppenbossen vernichten lassen. Du musst dich nicht auf die Suche nach einem physischen Exemplar machen oder um Lagerbestände beten, denn digital geht es ganz schnell.

Und obwohl du es direkt bei Steam kaufen kannst, holen sich clevere Gamer ihre Codes oft auf vertrauenswürdigen Marktplätzen, um ihr Budget zu schonen.

Fazit: Schmerzen sahen noch nie so gut aus

Lies of P ist dunkel, komplex und faszinierend; die Art von Spiel, die das Gaming im Jahr 2025 definiert. Es ist nicht hier, um dir die Hand zu halten, sondern um sie dir zuzuschlagen, bis du Disziplin gelernt hast. Und genau deshalb ist es ein Must-Play.

Wenn du also Leiden willst, schnapp dir deinen Steam-Key, schärfe deine Reflexe und bereite dich auf Nächte voller Bosskämpfe vor, die sich unmöglich anfühlen, bis sie es nicht mehr sind. Und wenn du dabei ein paar Euro sparen willst, solltest du nicht vergessen, dass digitale Marktplätze wie Eneba oft bessere Angebote haben als der offizielle Store.

Bist du also bereit, zu beweisen, dass du die Fäden in der Hand hältst? Oder wird dich Lies of P daran erinnern, warum Soulslike-Fans den Schmerz insgeheim lieben?

