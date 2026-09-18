DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Die Gaming-Identität entsteht durch wiederholte Entscheidungen, nicht durch einen festgelegten Persönlichkeitstyp. Jemand kehrt vielleicht immer wieder zu einem bevorzugten Genre zurück, und die Beteiligung an einer Community kann einem Interesse einen erkennbaren Platz im Alltag geben. Diese Formen der Beteiligung können privat oder gemeinschaftlich sein. Spiele bieten wiederkehrende Gelegenheiten zur Kommunikation und Selbstdarstellung, die beeinflussen können, wie ein Interesse zum Selbstbild einer Person passt.

Auch praktische Routinen gehören dazu, denn zur Beteiligung zählen ebenso Entscheidungen zwischen den einzelnen Spielsessions. Leser können Eneba nutzen, um digitale Angebote zu entdecken und zu vergleichen. Die Wahl von Neosurf als Aufladekarte ist ein Beispiel für eine Zahlungsmethode, die zu persönlichen Gewohnheiten und Spiel-Routinen passen kann.

Identität entsteht durch Gemeinschaft

Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Identifikation als Gamer teilweise sozial geprägt ist. Häufiges Spielen ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass sich jemand als Gamer versteht, und Freunde, die zocken oder über Spiele sprechen, können dieser Kategorie im Selbstbild mehr Bedeutung verleihen. Die Bezeichnung wird durch Beteiligung und Gespräche ausgehandelt, nicht durch einen Persönlichkeitstest vergeben. Eine Person kann regelmäßig spielen, ohne dieses Etikett für sich zu verwenden, während sich eine andere stark mit der Gaming-Kultur identifiziert, weil die Beteiligung an einer Community im sozialen Leben Bedeutung hat. Ein einziges Klischee kann diese Bandbreite daher nicht erklären.

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Selbstausdruck ist etwas anderes als ein Etikett. Charaktererstellung und Avatar-Anpassung geben Spielern Raum, mit Aussehen und Stil zu experimentieren oder eine andere Version ihrer selbst auszuprobieren. Forschung zu Beziehungen zwischen Nutzern und Avataren legt nahe, dass Menschen Aspekte ihrer selbst auf einen Avatar übertragen können, während dessen Erscheinung beeinflussen kann, wie ein Spieler in der Spielumgebung agiert. Dieses Forschungskonzept wird als Proteus-Effekt bezeichnet; es ist kein allgemeingültiges Ergebnis.

Die Kultur jenseits des Bildschirms erweitert diese Möglichkeiten. Fanart und Online-Diskussionen ermöglichen es Beteiligten, Interpretationen auszutauschen und ihren Geschmack zu zeigen. Eine gemeinsame Sprache kann eine Gruppe erkennbar machen, ohne dass alle dieselben Spiele spielen oder dieselbe Bezeichnung verwenden müssen. Identität bleibt flexibel, weil sie durch Gewohnheiten und Beziehungen wächst und nicht durch ein festgelegtes Muster der Beteiligung.

Freundschaft braucht gemeinsame Zeit

Beim gemeinsamen Spielen wird Identität greifbar. Kooperative Ziele und regelmäßige Gaming-Sessions geben Freunden einen Anlass, in Kontakt zu bleiben, während der Voice-Chat Raum für Gespräche während des Spielens schafft. In einer Umfrage des Pew Research Center unter US-amerikanischen Teenagern gaben 98 % der jugendlichen Gamer an, mit anderen zu spielen, und 36 % sagten, sie hätten beim Videospielen einen neuen Freund kennengelernt. Diese Ergebnisse beschreiben die befragten US-Teenager, nicht Gamer in Deutschland oder Europa, verdeutlichen aber, wie eine regelmäßige gemeinsame Aktivität den Kontakt fördern kann.

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Der Kauf von Geschenkkarten bei Eneba ist sicher, wenn Käufer anhand klarer Angaben zu Region und Plattform ein passendes Produkt auswählen. Verifizierte Händler und die Überwachung des Marktplatzes unterstützen den Zugang zu legitimen digitalen Produkten, während der Kundensupport bei Problemen weiterhilft. Auf den Produktseiten kann die regionale Kompatibilität angezeigt werden, sodass Käufer eine Geschenkkarte vor dem Kauf ihrem Konto zuordnen können. Die ausgewählte Region mit der Kontoregion abzugleichen, gehört üblicherweise zur Wahl des richtigen Artikels.

Gaming bestimmt nicht die Persönlichkeit. Es schafft aber Situationen, in denen wiederholte Entscheidungen und gemeinsam verbrachte Zeit Teil davon werden können, wie Menschen miteinander in Kontakt treten und sich ausdrücken. Innerhalb dieser Kultur bietet der Marktplatz eine praktische Möglichkeit, nach spielbezogenen digitalen Produkten zu suchen, die zu den eigenen Routinen passen.