Eine weitere Fantasy-Serie mit einem Link zu Videospielen wird demnächst auf dem kleinen Bildschirm zu sehen sein. Games Workshop gab kürzlich bekannt, dass eine Warhammer 40k-Live-Action-TV-Serie derzeit in Arbeit ist. Es wurde kein Veröffentlichungstermin angegeben.

Laut der Pressemitteilung von Games Workshop wird Frank Spotnitzs Big Light Productions die Produktion der Serie Eisenhorn übernehmen. Die neue Serie wird die gleichnamige Trilogie des ehemaligen Guardians of the Galaxy-Autors Dan Abnett adaptieren. Spotnitz ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, Bücher an das Fernsehen anzupassen – seine frühere Arbeit enthielt Amazonas Live-Action-Adaption von Philip K. Dicks The Man in the High Castle.

Gamer sind mit der Eisenhorn-Trilogie bis zum Eisenhorn 2016 vertraut: Xenos für PC und Android. Dieses Spiel umfasste das erste Buch der Trilogie, Xenos. Für diejenigen, die dieses Spiel und die Bücher verpasst haben, folgt es den Heldentaten von Inquisitor Gregor Eisenhorn. Zusammen mit seinem Ermittlerteam arbeitet Eisenhorn daran, die Pläne der „Aliens, Ketzer und Dämonen“ aufzudecken, die den Fall des zerfallenden Imperiums des Menschen darstellen.

In der Pressemitteilung heißt es, dass die Serie eine Mischung aus Krimidrama, Science-Fiction und Fantasy ist. Es spielt sich in einiger Entfernung von den endlosen Kriegen und Kreuzzügen ab, die die Kulisse der Serie heimsuchen. Dies wird wahrscheinlich dazu beitragen, die Serie für Neulinge einfacher zu machen und es ihnen zu ermöglichen, die verschiedenen anderen Rassen, die die Existenz der Menschheit bedrohen, langsam vorzustellen. Dies trägt wahrscheinlich auch dazu bei, das Budget der Serie niedrig zu halten.

Mit dem Fokus auf Gregor Eisenhorn möchte die Serie außerdem Neulingen einen Charakter geben, dem sie folgen können, wenn sie in das Warhammer 40k-Universum eingeführt werden. Hoffentlich wird die neue Serie der Warhammer 40k-Fernsehserie seiner Geschichte mehr gerecht als das von der Kritik geplante Videospiel. Basierend auf den früheren Arbeiten von Spotnitz und Big Light ist die neue Show wahrscheinlich in guten Händen.