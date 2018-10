Warframe Entwickler Digital Extremes geben die baldige Veröffentlichung der neuen Erweiterung Fortuna bekannt. Zwar ohne genaues Datum, aber noch nächsten Monat sollen PC-Spieler sie bereits erhalten.

Die Fortuna Erweiterung wird eine riesige Open World auf der Venus bieten und tritt damit in die Fußstapfen der letzten Erweiterung, Plains of Eidolon, die sich ebenfalls als Open World präsentierte. Hierbei trefft ihr die Solaris, eine durch Schulden in die Sklaverei geratene Rasse, die unter der Oberfläche der Venus lebt.

Zu den neuen Features zählen unter anderem Missionen, die euch bedrohte Tierarten der Venus retten lassen, sowie ein neues Fortbewegungsmittel. Das K-Drive ist ein Hoverboard und wie sich das für ein solches gehört, könnt ihr damit natürlich auch einige Tricks ausführen.

Fortuna wurde erstmals auf der TennoCon, der jährlichen Warframe Convention, präsentiert. Zu der Erweiterung wurde auch eine Demo namens Railjack präsentiert, in der ein Drei-Mann-Raumschiff von der Venusoberfläche startet, um sich in eine chaotische Weltraumschlacht zu stürzen. Hierzu gibt es allerdings noch keine Neuigkeiten.

Wie Digital Extremes bekannt gab, soll Fortuna auf PCs bereits im November live gehen, während Konsolen noch etwas länger warten müssen. Wie lang genau wurde nicht genannt. Ebenfalls im November, dem 20. um genau zu sein, soll die Switch Version ihren Launch feiern. Der Port wird vom renommierten Studio Panic Button entwickelt.

