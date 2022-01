Podcast Mic © Bixabay

Einer der größten Booms der letzten Jahre ist bestimmt die immer steigende Zahl der Podcasts. Weltweit hat es einen regelrecht explosionsartigen Anstieg gegeben in dieser Form der Unterhaltung und die Fangemeinden werden immer größer. Videospiele und Podcasts lassen sich recht gut verknüpfen obwohl Games ein doch eher visuelles Medium sind. Aber was macht einen guten Gaming Podcast aus? Fakten oder Fun?

Videospiele Podcasts: Die Küchentisch-Diskussion

Wenn man sich einen Podcast anhört, erinnert dies oft an die Diskussionen die man mit Freunden an einem Küchentisch geführt hat. Oder zumindest wenn es sich um Film Podcasts handelt oder jene die sich Videospiele als Thema gesetzt haben. Allerdings bringen diese Podcasts oft neues Licht auf bereits bekannte Themen und neue Perspektiven, an die man vielleicht selbst nicht gedacht hatte.

Mit entsprechender Recherche und Fachwissen trumpfen die meisten Podcaster auf. Denn es ist so üblich, dass sich Profis aus dem jeweiligen Genre ans Mikrofon setzen. Besonders in Crime Podcasts oder auch Podcasts rund um Gesundheits-Themen, stecken die jeweiligen Sprecher viel Arbeit und Hintergrundwissen hinein.

Was macht einen coolen Podcast aus?

Wenn man jedoch Erfolg haben will in der Welt der Podcasts über Videospiele, braucht es einen USP. Einen Unique Selling Point. Oder auf Deutsch das „Alleinstellungs Merkmal“. Etwas dass gerade diesen einen Podcast einzigartig und hörenswert macht. Ob dies nun allerdings ausschließlich die professionelle Recherche ist oder man auf einen kreativen Unterhaltungswert setzt, ist von Podcast zu Podcast unterschiedlich.

Ich für meinen Teil bevorzuge ehrliche und menschliche Gespräche mit Spaßfaktor im Gegensatz zu detaillierten technischen Fakten.

Ein Podcast macht viele Themen jedoch spürbarer und man kann sich auf einer ganz neuen Ebene mit dem Beitrag verbinden. Anstatt nur einen Bericht zu einem Spiel zu lesen, kann man die Emotionen der jeweiligen Redakteur:innen in den Stimmen hören und sich vielleicht sogar mit hineinsteigern. Ob zu Hause, im Office oder bei langen Autofahrten, hat man mit Podcasts immer ein interessantes Gespräch dabei.