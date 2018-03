Kennst du Taiyaki? Der klassische japanische Snack in Fischform, gefüllt mit süßer roter Bohenpaste oder Puddingcreme, wird nun auch von SEGA in einen eigenen Taiyaki-Stand in Tokio verkauft.

Der Stand hört auf den Namen „Sega no Taiyaki“ und wird von Taiyaki-Hersteller Kurikoan betrieben. Warum diese ungewöhnliche Kooperation? Sega sagte, dass es zukünftig Taiyaki-Figuren geben wird, die die verschiedenen Charaktere des Videospiele-Herstellers darstellen. – Sonic mit Puddingcreme? Tails mit roter Bohnenpaste?