Die italienischen Kollegen von Multiplayer.it haben wohl etwas falsch verstanden. In einem Frage&Antwort-Spezial ist die Rede davon, dass die PC-Version von Red Dead Redemption 2 niemals erscheint.

Nachdem das Presse-Embargo gefallen ist und bereits Hand angelegt haben an RDR2 sind auch viele Details zum Game ins Netz gekommen, einen Auszug dazu haben wir euch gestern zusammengestellt.

Doch dieser Tweet lässt eingefleischte PC-Gamer erschauern:

We have received a correction by another Italian member on https://t.co/puzBD8nkJG’s Q&A about the PC version of RDR2 that is making the rounds. This is what the interviewer meant: pic.twitter.com/m05GxnjekZ

— Red Dead Network (@RedDeadNet) 20. September 2018