Wenn VENOM am 04.Oktober von Zombieland Regisseur Ruben Fleischer in die Kinos kommt wird sich der Spiderman Antagonist wohl nicht nur gegen einen anderen Symbionten zur wehr setzen müssen.

Bei der SDCC 2018 wurde nun verraten was viele Fans schon lange vermutet hatten. Tom Hardy wird nicht der einzige sein der es im Film mit außerirdischen Symbionten zu tun kriegen wird. Der aus Rogue One bekannte Riz Ahmed gibt nicht nur den menschlichen Bösewicht sondern wird in Form von Riot auch als „Bruder“ von Venom dessen Leben schwer machen.

In der Comic Vorlage sind es sogar vier weitere Symbionten Geschwister namens Agony, Phage, Scream und Slasher. Damit dürfte das Gerücht um Woody Harrelson der Carnage spielen soll wohl Geschichte sein.

Ab 04. Oktober werden wir es wissen.