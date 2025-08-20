VARLET erscheint früher als geplant

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

FuRyu hat angekündigt, dass VARLET am 27. August für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam im Westen erscheinen wird. Damit erfolgt der Release einen Tag früher als ursprünglich geplant, um einen gleichzeitigen weltweiten Start in allen Regionen sicherzustellen.

Zeitgleich veröffentlichte der Entwickler und Publisher auch einen neuen Trailer mit englischen Untertiteln. Dieser bietet einen erweiterten Einblick in die Spielwelt, das rundenbasierte Kampfsystem und die schulalltagsbasierte Abenteuerebene. Zudem lernen Spieler weitere Charaktere der Kousei Academy kennen, die ihnen im Spiel begegnen werden.

Triad-Stats-System als Kernfeature

Im Zentrum von VARLET steht das dynamische Triad-Stats-System, das die Charakterentwicklung direkt an die Entscheidungen der Spieler koppelt. Die sechs Werte gliedern sich in „Light Triad“ und „Dark Triad“. Während die hellen Attribute Moral, Mitgefühl und Altruismus widerspiegeln, setzen die dunklen Eigenschaften auf Manipulation, Skrupellosigkeit und Egoismus. Jede Entscheidung im Schulalltag beeinflusst diese Werte und formt so den Protagonisten.

Im Kampf können daraus neue Möglichkeiten entstehen: Mit dunklen Werten lassen sich mächtige Skills freischalten, während die hellen Attribute starke Buffs für die Unterstützung von Teamkameraden bieten. Manche Szenarien eröffnen so sogar komplett neue Handlungsoptionen.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Geheimnisse der Kousei Academy

Die Handlung spielt an der Kousei Academy, an die der Protagonist frisch wechselt. Schnell machen Gerüchte die Runde, und bald eröffnet sich ihm eine bizarre Parallelwelt, die sogenannten Glitches, ein Ort, an dem fremdartige Kreaturen lauern und aus dem es keinen Rückweg gibt.

Nach der ersten Begegnung erkennt er, dass einige Menschen bereits durch Monster ersetzt wurden. Gemeinsam mit seinen Freunden muss er nun die Akademie vor der drohenden Zerstörung retten – als „Leader“, der andere anführt, oder als „Ruler“, der Stärke über alles stellt.

Nicht verpassen!