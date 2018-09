Für die PS4 und Xbox One ist das Spiel schon erhältlich, ab Freitag den 28.September auch für PC. Die Nintendo Switch Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Auch in der PC-Fassung müsst ihr eure Fähigkeiten in harten Prüfungen zeigen und könnt so neue Fahrtechniken in Rallye, Extreme-Khana, V-Rallyecross, Buggy und Hillclimb erlernen.

Dabei stehen euch über 50 Fahrzeuge zur Verfügung. Unter anderem legendäre und historische wie der Lancia Delta S4, Mustang Fastback oder moderne wie der Ford Focus RS RX, VW Polo R WRC.

Systemvoraussetzungen

Minimum:

Betriebssystem: Windows® 7 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i3-540 oder AMD Phenom II X4 940

RAM-Speicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 560 oder AMD Radeon HD 6870

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplattenspeicher: 19 GB verfügbarer Platz

Soundkarte: DirectX-kompatible Soundkarte

Weitere Hinweise: nur 64-Bit

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i7-3770 oder AMD FX-8350

RAM-Speicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GTX 780 oder AMD R9 290

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplattenspeicher: 19 GB verfügbarer Platz

Soundkarte: DirectX-kompatible Soundkarte

Weitere Hinweise: nur 64-Bit

Kauftipp:

