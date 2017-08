Games Playstation Xbox USA: Xbox One X überholt PS4 Pro in der Bestseller-Liste 2017 27/08/2017 @ 18:00

Wie WindowsCentral.com berichtete hat die bevorstehende Xbox One X-Konsole die Playstation 4-Pro in der Bestseller-Liste 2017 auf Amazon.com in den USA bereits überholt.

Die „neue“ Xbox One kann erst seit wenigen Tagen vorbestellt werden, die Playstation 4 Pro-Bewertungszeit in dieser Bestseller-Liste beginnt mit Anfang des Jahres.

Die Xbox One X erscheint am 7. November 2017 in Europa.

