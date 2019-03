Stadias Enthüllung letzte Woche war beeindruckend und ehrgeizig, hinterließ aber viele Fragen. Dennoch scheint es, als hätte Google zumindest eine überraschende Bekanntheit in der Massenöffentlichkeit erreicht. Einer im Vereinigten Königreich durchgeführten Umfrage von Harris Interactive zufolge gaben 39% der befragten britischen Bürger an, die Stadia zu kennen. Rund 10% von ihnen gaben an, sie seien „sehr vertraut“. Das sind gute Zahlen für Google, einen Neueinsteiger im „Gaming-Markt“.

34% der befragten britischen Gamer sind an Abonnements interessiert – obwohl dies eine hohe Zahl ist, schwankt Stadia, wenn es neben der Konkurrenz steht. Bei der Frage nach dem Kauf einer Next-Gen-Plattform im Vergleich zum gesamten Angebotsspektrum liegt Stadia hinter der PlayStation 5, dem führenden Next-Gen-Angebot mit 38%, das einen Kaufpreis angibt, mehr als 26% für Xbox Scarlett, 25% für Stadia und 21% für den Nintendo Switch 2. 19% der Befragten gaben an, dass sie Stadia gegenüber anderen Optionen wahrscheinlicher wählen würden, während 41% der Befragten dies für PlayStation 5 und 24% für Xbox Scarlett angaben.

Die Hauptgründe für das Zögern unter den Befragten ist die mögliche monatliche Gebühr (es wurde noch nicht offiziell bestätigt) sowie der fehlende Besitz von Games im Vergleich zu anderen Plattformen. Dies sind grundlegende Probleme, mit denen Google arbeiten muss, um die Wahrnehmung bei der Öffentlichkeit zu mindern.

Die Umfrage wurde telefonisch mit 2.146 Interview-Partnern durchgeführt.

Stadia soll 2019 in den USA, Kanada, Europa und Großbritannien erscheinen.