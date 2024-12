UltiZero Games und Sony kündigen Lost Soul Aside für 2025 an

Action-RPG Lost Soul Aside wird 2025 weltweit für PlayStation 5 und PC über Steam veröffentlicht, wie der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler UltiZero Games bekannt gaben. Spieler können das Spiel jetzt auch im PlayStation Store und Steam auf ihre Wunschliste setzen und sich auf eine spannende Reise vorbereiten.

In Lost Soul Aside begeben sich die Spieler auf eine epische Odyssee, um ihre Schwester und die gesamte Menschheit vor gefährlichen dimensionalen Invasoren zu retten. Dieses stilvolle Einzelspieler-Action-Adventure-RPG bietet eine fesselnde Geschichte. Im Spiel geht es um den Protagonisten namens Kazer, der sich mit einem uralten Wesen namens Arena zusammenschließt. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, um mysteriöse Kristalle zu finden, angetrieben von persönlichen Motiven. Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf einem reibungslosen und herausfordernden Kampfsystem, der Erkundung einer ausgefeilten offenen Fantasy-Welt und einer beeindruckenden visuellen Ästhetik.

Das Spiel zeichnet sich durch seine blitzschnellen Kombos aus, die es den Spielern ermöglichen, beeindruckende Angriffsserien zu entfesseln. Spieler können neue Fähigkeiten erlernen und ihre Waffen kontinuierlich verbessern, um den immer stärker werdenden Feinden und gigantischen Bossen entgegenzutreten. Jede Begegnung fordert strategisches Denken und schnelle Reflexe, was das Kampfsystem von Lost Soul Aside sowohl herausfordernd als auch äußerst befriedigend macht.

Es war ein langer Weg

Das Game wurde erstmals 2016 angekündigt, doch es war danach viele Jahre sehr ruhig um den Titel geworden, der einige sicherlich an das Final Fantasy-Franchise erinnern dürfte. Auf der Chinajoy 2024 gab es dann endlich wieder Informationen zu Lost Soul Aside, wo erstmals auch Gameplay gezeigt wurde. Nach einer langen Entwicklungszeit scheinen sich UlriZero Games und Sony wohl dem Gold-Status zu nähern, wenn ein Release für 2025 angedacht ist. Zusammen mit Final Fantasy 7 Rebirth auf PC könnte es ein spannendes Jahr für Fans des Genres werden.

Bereite dich darauf vor, in eine faszinierende Welt voller Abenteuer, Gefahr und heldenhafter Taten einzutauchen, während du in Lost Soul Aside gegen die Bedrohung durch die dimensionalen Invasoren kämpfst und versuchst, das Schicksal der Menschheit zu retten.