Ubisoft kündigte heute die Veröffentlichung von Sam an, die persönliche Spiele-Assistentin. Ihre Aufgabe ist es, die Spielerfahrung der Anwender zu bereichern, indem sie ihnen den bequemen Zugriff auf ihre Spiele-Bibliothek, Freunde und Communitys sowie auf die meisten Ubisoft-Dienste ermöglicht.

Sam befindet sich aktuell in der BETA-Phase und ist ab heute weltweit in englischer Sprachausgabe verfügbar. Sam ist ein Chatbot, der den Spielfortschritt der Spieler verfolgt und in Echtzeit Statistiken und Tipps liefert. Sam nutzt Google Cloud’s Dialogflow Enterprise Edition, dies ermöglicht es ihr, zu einer Vielzahl an Themen in Bezug auf Ubisoft-Spiele und Dienste zu antworten.

Sam startete seine Open BETA am 24. Januar in Kanada und hat sich seitdem, dank einer hilfreichen Community, stetig weiterentwickelt.