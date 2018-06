In wenigen Minuten startet die Pressekonferenz von Ubisoft! Genauer gesagt um 22:00 unserer Zeit.

Ihr müsst also nichts weiter tun als euch zurücklehnen, dass Popcorn aus der Mikrowelle holen (das geht sich noch aus) und kucken was Assassin’s Creed, The Division & Co. zu bieten haben werden!