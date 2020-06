Twitch Prime: Kostenlose Spiele für Juni 2020 enthüllt

Observer gibt es auf Twitch Prime im Juni 2020 als kostenloses Game

Jeden Monat warten Twitch Prime– Mitglieder mit angehaltenem Atem, um zu sehen, welche neuen Extras und Spiele ihre Mitgliedschaft ihnen einbringt. Für den Monat Juni 2020 können Spieler mit sieben neuen Spielen rechnen, die sie in ihre PC-Bibliotheken aufnehmen können.

Twitch Prime ist ein Service von Amazon. Wenn du also ein Amazon Prime-Konto hast und es mit einem Twitch-Konto verknüpfst, bekommt du als Spieler automatisch die zusätzlichen Vorteile von Twitch Prime. Dies beinhaltet die Vorteile eines kostenlosen Abonnements für einen Kanal deiner Wahl, ein spezielles Symbol neben dem Namen im Chat sowie exklusive Spiele und In-Game-Kosmetika für bestimmte Spiele. Diese Spiele werden über die Twitch-Desktop-App heruntergeladen und sind für immer verfügbar, sofern man eine Twitch Prime-Mitgliedschaft hat.

Welche Spiele gibt es von Twitch Prime im Juni 2020?

Das Spielangebot für den Monat Juni ist ziemlich umfangreich. Erstens haben wir Observer, ein Horrorspiel, das in einer Cyberpunk-Umgebung spielt und von den Köpfen hinter Layers of Fear entwickelt wurde. Das Spiel dreht sich um Detective Daniel Lazarski, der von Rutger Hauer porträtiert wurde, um ein Rätsel in einer abgeschlossenen Stadtwohnung zu lösen, indem er sich in die Gedanken der Bewohner hackt.

Als nächstes haben wir Dream Daddy: Ein Dad Dating Simulator von den allseits beliebten Game Grumps. Wie der Titel schon sagt, dreht sich das Spiel darum, dass man als Spieler der neue Vater auf dem Block ist und versucht, Liebe und Kameradschaft mit einer Vielzahl anderer Väter in dieser Dating-Sim zu finden.

Ein weiteres angebotenes Spiel ist das schurkenhafte Spiel The Flame in the Flood. Das Spiel dreht sich um eine Wanderung flussabwärts, während man als Spieler versucht, nach Vorräten zu suchen, Feinden und Raubtieren auszuweichen und nach besten Kräften zu überleben. Wenn diese Spiele nicht ausreichen, kann man sich als Twitch Prime-Mitglied auch darauf freuen, Forsaken Remastered, Max: The Curse of Brotherhood, Project Warlock und Steel Rats zu seiner Bibliothek hinzuzufügen.

Die kostenlosen Spiele aus dem Mai werden aus dem Dienst verschwinden:

May's #TwitchPrime Free Games will be GONE soon! 🔥 Don't miss out on all these amazing experiences and let us know which May #FGWP is your favorite 🤔👑 Claim and Play 🕹️ https://t.co/C6OVNwTltZ pic.twitter.com/Qps3UHsJ4U — Twitch Prime (@TwitchPrime) May 29, 2020

Twitch: Kein Angebot für Konsolen-Spieler

Während diese Auswahl an Spielen ein großartiges Angebot für Spieler ist, die in das Twitch Prime-Ökosystem investiert haben, ist dieses Angebot nur für PC-Spieler verfügbar. Daher können Konsolen-Spieler diesen Deal leider nicht nutzen. Diese Spiele sind nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich, daher sollte man vor Ablauf der Zeit darüber informiert werden.

Die genannten Games werden ab dem 1. Juni 2020 kostenlos auf dem PC verfügbar sein. Mehr zu diesem Angebot auf der offiziellen Webseite.