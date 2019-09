Trials Rising: Neue Erweiterung und Season ab sofort verfügbar

Heute startet die zweite Erweiterung von Trials Rising, Crash & Sunburn. Sie bringt eine neue Season, Welcome tot he Future, die mit zwei neuen Strecken-Paketen, anpassbaren Gegenständen und einem Halloween Event lockt.

Crash & Sunburn schickt euch auf eine Reise südlich des Äquators, um den Amazonas-Regenwald zu durchqueren, Inka-Ruinen zu bewundern, auf Safari zu gehen und die Antarktis zu entdecken. Auf 37 neuen Strecken geht die Reise durch Südamerika, Afrika, Australien und die Antarktis. Mit dem vielseitigen Jungle Explorer Outfit können ihr stilvoll auftreten, perfekt für jedes Abenteuer in der südlichen Hemisphäre.

In der dritten Season, Welcome to the Future, erwarten euch neue anpassbare Gegenstände für eure Fahrer und Vehikel. Diese werden während der gesamten Season regelmäßig erscheinen, darunter zwei neue Fahreroutfits, der Cyborg und der Space Suit. Die Outfits werden auch von zwei neuen Motorrad-Skins begleitet, der Robo-Skin für den Mantis und der Space Rover-Skin für das Rhino. Zusätzlich zu diesen Outfits und Skins wird die dritte Season auch drei futuristische Scheinwerfer und 10 neue Accessoires für Helme anbieten.

Ab Oktober erwartet euch in Trials Rising ein großes Halloween-Event mit anpassbaren Gegenständen im Ausrüstungsshop sowie Halloween-Event Kisten. Die Fahrer können auch die Jack-o’-Laternen aufsuchen, die auf verschiedenen Strecken versteckt sind, um einen exklusiven Helm freizuschalten.

Trials Rising ist für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows PC und UPLAY+, den Abonnementdienst von Ubisoft, erhältlich. Crash & Sunburn, die zweite Erweiterung, ist ab sofort separat erhältlich und kann auch im Rahmen des Expansion Passes oder eines UPLAY+ Abonnements erworben werden.